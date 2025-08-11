Impulsan una petición en Change.org para eliminar los aparcamientos regulados en Cádiz

La implantación del aparcamiento regulado para residentes en Cádiz siempre ha estado envuelta de polémica. Desde que la impulsara el anterior Equipo de Gobierno de Adelante Izquierda Gaditana las voces en contra no se hicieron esperar. Una medida que siguió apoyando el actual alcalde, Bruno García, y que ha llevado a que gran parte de las zonas de estacionamiento de la ciudad aparezcan pintadas con los colores verde y naranja.

Este tipo de estacionamiento ha eliminado la mayoría de plazas libres, aunque también ha contado con el respaldo de muchos residentes que creen que ahora es más fácil aparcar cerca de sus casas. En los últimos días los que han mostrado su malestar por la falta de espacios en su barrio han sido los vecinos de Puntales, una de los pocos lugares de la capital en los que aún no se ha implantado este sistema y que han demandado al Ayuntamiento que lo ponga en marcha cuando acabe el verano.

Un tema sin duda controvertido que genera opiniones a favor y en contra y que ha llegado ahora a la plataforma Change.org, donde una trabajadora que se desplaza cada día a la capital está pidiendo 'Eliminar los aparcamientos regulados en Cádiz capital'. Sara Ayarza Castillo impulsó esta petición hace dos días y ya cuenta con casi 200 firmas a favor. La petición señala que estacionar en la ciudad "se ha convertido en una auténtica pesadilla" y explica que dejar su coche le supone un gasto mensual cerano a los 200 euros, "una cantidad muy difícil de asumir".

Sara advierte que no se trata de un caso personal si no que afecta "a muchas personas que se encuentran en situaciones similares. Hay muchos trabajadores que deben desplazarse a Cádiz todos los días y se enfrentan al mismo reto. Además, hay personas que, viviendo fuera, tienen familiares mayores dependientes en Cádiz y necesitan visitarlos regularmente sin incurrir en altos costos de estacionamiento".

Por todo ello pide "al gobierno local de Cádiz que elimine las restricciones de aparcamiento regulado y aumente las áreas de estacionamiento de acceso libre. Esta medida no solo acomodaría mejor a residentes y visitantes por igual, sino que también impulsaría la economía local al facilitar el acceso a negocios y comercios en todo Cádiz".