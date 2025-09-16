El día que el autobús en Cádiz será gratis para todos los públicos

Cádiz celebra desde este lunes la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, en las que se fomentará el uso de la bicicleta y del transporte público. Un evento que conincide con la celebración del ciclo 'Gades romana. Orgullos@s de nuestra historia'.

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de las delegaciones de Movilidad, Accesibilidad y la empresa municipal de aparcamientos EMASA y con la colaboración de otras instituciones y entidades de la ciudad ha programado una serie de actividades, entre las que se encuentra una jornada de servicio de autobús gratuito. Se trata del viernes, 20 de septiembre, en el que los usuarios pueden acceder a todas las líneas durante todo el día (desde la primera salida a las 06:00 hasta la última salida 01:30) para fomento del transporte público. Una medida que ya se puso en marcha el pasado año.

Por otra parte, recordamos otras iniciativas que se llevarán a cabo durante la semana:

Actividades por la Semana de la Movilidad