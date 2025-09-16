El día que el autobús en Cádiz será gratis para todos los públicos
Es una iniciativa que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre
No beber alcohol en Cádiz tiene premio: cheque de diez euros para los jóvenes que superen los controles
Cádiz celebra desde este lunes la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, en las que se fomentará el uso de la bicicleta y del transporte público. Un evento que conincide con la celebración del ciclo 'Gades romana. Orgullos@s de nuestra historia'.
El Ayuntamiento de Cádiz, a través de las delegaciones de Movilidad, Accesibilidad y la empresa municipal de aparcamientos EMASA y con la colaboración de otras instituciones y entidades de la ciudad ha programado una serie de actividades, entre las que se encuentra una jornada de servicio de autobús gratuito. Se trata del viernes, 20 de septiembre, en el que los usuarios pueden acceder a todas las líneas durante todo el día (desde la primera salida a las 06:00 hasta la última salida 01:30) para fomento del transporte público. Una medida que ya se puso en marcha el pasado año.
Por otra parte, recordamos otras iniciativas que se llevarán a cabo durante la semana:
Actividades por la Semana de la Movilidad
- Desde este lunes 16 al jueves 19 septiembre tendrá lugar la ‘Campaña preventiva de información y concienciación del uso de patinetes eléctricos’ a todos los alumnos de institutos de ESO y Bachillerato de la Ciudad de Cádiz, organizado por las delegaciones de Movilidad, Policía Local y Educación.
- Destacar que la Policía Local vigilará también en la vía pública el cumplimiento de la normativa de circulación de estos vehículos.
- Estacionamiento gratuito en los aparcabicis de los parkings de EMASA (según disponibilidad) del 16 al 22 de septiembre
- El Jueves 19 de septiembre a las 19 horas habrá una salida de AGADI y un paseo en silla de ruedas ‘Sobre 4 ruedas’.
- El Viernes 20 septiembre, al igual que se realizó el pasado año, el servicio de autobús será gratuito para los usuarios en todas las líneas durante todo el día.
- Además se celebrarán los talleres ‘Circuitos ponte en mi lugar’, organizados por la delegación de Movilidad y de Accesibilidad con la colaboración de EMASA y distintas entidades sociales de la ciudad. Será en la plaza San Antonio de 10 a 14 horas.
- El sábado 21 septiembre se instalará un punto de comprobación básica y puesta a punto de bicicletas en la plaza de San Antonio de 10 a 14 horas y un stand informativo del servicio público de autobús urbano en este mismo espacio.
- El domingo 22 septiembre (Día sin coches) tendrá lugar la Marcha ciclista ‘En bici por Cádiz’, organizada por la Diputación de Cádiz con la colaboración de la delegación de Movilidad y EMASA. Será en horario: de 9:15 a 12:00 horas. La salida será en la plaza de San Juan de Dios, el avituallamiento en la plaza de la Estrella y la llegada al Paseo Marítimo.
- El domingo también habrá un tramo de la ciudad peatonalizado con el corte de tráfico (excepto el carril bici) en el tramo de Paseo Marítimo comprendido entre la calle Brasil y la glorieta Ana Orantes. Será de 9 a 15 horas.
- Asimismo, se celebrarán talleres y habrá una exposición de vehículos turismos etiqueta 0 de 11 a 15 horas en el paseo marítimo.
- Se instalarán a su vez stands informativos del servicio público de autobús urbano y del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz. En el Paseo Marítimo (entre la calle Brasil y la glorieta Ana Orantes) entre las 10 y las 15 horas.
- Además, en este mismo tramo habrá un punto de comprobación básica y puesta a punto de bicicletas de 11 a 15 horas.
También te puede interesar
Contenido ofrecido por GILMAR
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.