No beber alcohol en Cádiz tiene premio: cheque de 10 euros para los jóvenes que superen controles

Los jóvenes que superen controles de alcoholemia en Cádiz este sábado 20 de septiembre recibirán un cheque de movilidad valorado en 10 euros. La Policía Local de la capital gaditana concederá este cheque a los que demuestren no haber bebido nada de alcohol. Una campaña de tolerancia cero que promueve la figura del conductor alternativo y que el resto de adultos presentes en el vehículo también opten por un consumo responsable.

El programa "Noc-turnos" aterriza en Cádiz este sábado 20 de septiembre de la mano de Espirituosos España y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Los controles que los agentes municipales realizarán en el centro tendrán recompensa para los jóvenes que no hayan bebido nada. 10 euros para moverse libremente por la ciudad en cualquier medio de transporte.

Un equipo de monitores de Espirituosos España acompañará a los efectivos policiales para informar a los conductores sobre el consumo responsable y animar sobre la importancia de que en un grupo exista una persona que no consuma. Es la quinta vez que esta iniciativa tiene lugar en Cádiz, con un total de 434 jóvenes que han superado las pruebas.

El límite de alcohol permitido y las multas por conducir ebrio

La DGT ya trabaja en una normativa en la que la única tasa permitida será 0,0 g/l. En la actualidad, se permite el límite de 0,5g/l de alcohol en sangre y de 0,25 mg/l en aire espirado. Para conductores noveles, es 0,3 g/l y en aire espirado 0,15 mg/l.

Para superar esta tasa depende mucho de las condiciones fisiológicas de la persona. Por ejemplo, un hombre de entre 70 y 90 kilos tiene que beber tres tercios de cerveza para dar positivo en un control mientras que una mujer de entre 50-70 kilos tan solo puede beber un tercio.

La multa por dar positivo en un control de alcoholemia oscila entre los 500 y los 1.000 euros. La retirada de puntos puede ser de cuatro a seis puntos, dependiendo de la gravedad y de cuanto se haya superado. En caso de dar 0,60 mg/l se considera delito. En este último caso, el Código Penal contempla trabajos para la comunidad, multas de 6 a 12 meses e incluso prisión de 3 a 6 meses.