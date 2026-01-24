IU alerta del desabastecimiento de bombonas de butano en el casco histórico de Cádiz

La formación Izquierda Unida en Cádiz se ha hecho eco de las quejas y denuncias de los vecinos de la ciudad, especialmente del casco histórico, por la "escasez de bombonas de butano y las dificultades que están teniendo para disponer de un bien que supone un suministro energético de primera necesidad".

Señalan desde IU Cádiz ciudad, a través de una nota de prensa, que estas quejas se fundamentan en "la falta de respuesta de la empresa distribuidora, que no atiende a las peticiones de reparto, y a la escasez del producto en las propias gasolineras y puntos de venta, provocando serias dificultades especialmente en vecinos de mayor edad".

La organización de izquierdas afirma que precisamente en esta ola de frío el consumo aumenta, por lo que se hace más necesario que el servicio funcione de forma adecuada ya que siguen siendo numerosos los hogares que siguen abasteciéndose con este formato.

Por ello, apuntan desde IU Cádiz ciudad, que este problema que se ha convertido en ‘vox populi’ "no puede pasar inadvertido para el Ayuntamiento, que en sus competencias en materia de consumo y comercio debe de interesarse efectivamente por la situación, ser parte de la solución en este problema, y mediar para que la empresa distribuidora cumpla con sus obligaciones dando respuesta a la demanda de los vecinos y las vecinas".