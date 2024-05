"La mayor inversión del equipo de Gobierno en su primer año ha sido dar 15 millones de euros a los bancos"

David de la Cruz, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG), el partido heredero del equipo de Gobierno que lideró Cádiz en los últimos 8 años, ha querido hacer un balance, un tanto descorazonador y desesperanzado, a las puertas del primer aniversario de las elecciones municipales que llevaron al Partido Popular, personificado en Bruno García, al sillón de San Juan de Dios. Una evaluación en la que De la Cruz saca como conclusión que "la mayor inversión de dinero público" realizada en este primer año de mandato del nuevo alcalde de Cádiz ha sido "dar 15 millones de euros a los bancos".

"Los 15 millones de euros que metieron del remanente de tesorería de 2023 en los bancos ha sido la mayor inversión que ha hecho el nuevo equipo de Gobierno en el tiempo que lleva de mandato, el mayor dinero público invertido. Y resulta curioso que el que se proclamó como el alcalde más social de Cádiz al final se haya convertido en El Lobo de Wall Street perpetuando un sistema en el que el dinero público va destinado a los bancos en vez de mejorar la vida de la ciudadanía", ha acusado el portavoz de AIG, acompañado de la concejala Helena Fernández.

De hecho, la decisión de amortizar 15 millones de la deuda del Consistorio gaditano con las entidades financieras ha sido el colofón del balance, "que se hace prácticamente en diez segundos", que ha realizado De la Cruz sobre el primer año del PP en la alcaldía: "Llegaron, se subieron los sueldos y también la tarifa del agua, se cargaron el patrimonio verde al mismo tiempo que se cargaron un camino escolar seguro, como era el del Carlos III, en un contexto de cambio climático, cambiaron el nombre de 13 calles y le dieron 15 millones de euros a los bancos en el último pleno extraordinario".

Tampoco ha pasado por alto el portavoz de la formación la lista de debes del alcalde con la ciudad con un nuevo hospital "que ni está, ni se le espera"; con Valcárcel "cada vez más lejos de ser una Facultad de Educación y más cerca de ser un hotel que, junto a la venta del suelo público del Campo de las Balas, convertirá aquella zona en un resort"; y con "una Ciudad de la Justicia" inexistente. "Ha sido un año donde no ha habido ningún tipo de inversión, ni de proyecto, pero sí mucho humo, mucho anuncio, y como ejemplo se encuentra el nuevo Portillo que tampoco tiene siquiera financiación".

"Un año -ha continuado De la Cruz- donde lo único que se ha inaugurado fue un contenedor de basura, que ni han llegado al resto de la ciudad porque parece que no se está cumpliendo el nuevo pliego de limpieza, porque la realidad es que el plan de choque se ha chocado y cada vez vemos la ciudad más sucia y más deteriorada".

El portavoz de AIG ha cerrado su valoración destacando la "falta de visión" de Bruno García con un modelo de ciudad que se remite a "no bajar de 100.000 habitantes, es decir, que su modelo de ciudad pasa por perder 10.000 vecinos y vecinas, y aquí no pasa nada", ha afeado de la Cruz que observa que en año "no se ha mejorado la vida de los vecinos" y que Cádiz "no ha avanzado en ningún tipo de cuestión, ni material, ni de proyectos tangibles, ni en conquista de derechos".

Asuntos sociales, vivienda y diálogo

Por su parte, Helena Fernández ha querido destacar los, a juicio de Adelante Izquierda Gaditana, atrasos en materia de asuntos sociales, vivienda, gestión del agua y diálogo que se ha producido en este año de mandato del nuevo equipo de Gobierno, con respecto a la anterior etapa.

Así, ha aseverado la edil de la oposición, "hemos pasado de ser una ciudad con varios premios a la excelencia, encabezando a nivel nacional la inversión y la eficiencia en la gestión pública de este área después de Barcelona, a que las familias más vulnerables dejen de ser el centro de atención de las políticas públicas sociales", ha dicho poniendo de ejemplo "el silencio del alcalde" ante la listas de habitantes para las casas de Matadero, "donde las primeras 300 familias inscritas no han sido llamadas para ello".

En vivienda, Fernández ha recordado el galardón nacional por la intervención de los bajantes en Guillén Moreno y las "155 viviendas públicas entre entregadas, en construcción o financiadas" que dejó el anterior alcalde a "un modelo de vivienda para todas y para todos, incluido la renta libre, y ya me diréis qué hace una empresa pública de vivienda haciendo pisos y casas privadas para un sector social que no necesita de ese apoyo", ha cuestionado.

El "tarifazo" del agua y una "Ciudad de Libro con la biblioteca de la Viña cerrada" también han sido cuestiones mencionadas por la representante de Adelante Izquierda Gaditana, antes de poner en duda la vocación de "diálogo" de Bruno García, que "sólo ha reunido al resto de grupos municipales en dos ocasiones, para el pleno de organización y para esa especie de ensayo de borrador de presupuesto, que se limitó a cuatro folios demostrando una falta de rigor y seriedad". "En conclusión, y como diría el cantante, en 8 años dimos socialmente un pasito para adelante y en uno, con el Partido Popular, dos para atrás".