“La inteligencia artificial está cambiando ya el sistema sanitario”

Pregunta.–¿Qué supone para usted, como presidente de la Asociación Española de Urología y jefe de servicio del Puerta del Mar, que 1.500 especialistas de primer nivel se den cita en Cádiz estos días?

Respuesta.–Supone una grandísima satisfacción, un orgullo, la verdad. Reunir a esta cantidad de magníficos especialistas nacionales e internacionales, con los que tenemos una relación excelente, para culminar además estos cuatro años de Presidencia de la Asociación Española de Urología, terminando en Cádiz, en mi ciudad, es una maravilla.

P.–Vivimos un momento de constantes avances en la medicina en general y en la urología en particular. ¿Qué novedades se van a poder ver en este congreso?

R.–Nos hemos ido adaptando a los nuevos retos que vienen. La cirugía robótica está cada vez más presente, también la inteligencia artificial, la medicina personalizada... Para toda la urología es muy importante algo que vamos a presentar aquí en el congreso de Cádiz, que son las guías de uro-oncología realizadas con inteligencia artificial generativa. Se trata de un chatbot donde podemos hacer una serie de preguntas, que normalmente las buscamos en las guías de práctica clínica, pero ya nos va a responder con una evidencia científica súper potente, porque están basadas en las guías de la Asociación Europea de Urología, con la que hemos firmado un convenio para poder utilizarlas. Ahí han trabajado distintas sociedades científicas, no solamente los urólogos; está el Consorcio GUARD, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, de Farmacia Hospitalaria, de Medicina Nuclear, de Radiología Médica y la de Oncología Radioterapia. O sea, 70 profesionales han trabajado con la Inteligencia Artificial Generativa para llevar a cabo este proyecto, que es la estrella del final de estos cuatro años de presidencia.

P.–¿Va a cambiar mucho la inteligencia artificial el mundo de la medicina?

R.–No va a cambiar, está cambiándolo ya. Creo que en beneficio del sistema sanitario, de los médicos, de los urólogos y en beneficio de los pacientes. Vamos a ser todos beneficiados, porque esto va a facilitar el diagnóstico, hacer una medicina más personalizada. Esto nos va a permitir diagnosticar y tratar mejor, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Va a variar hasta el contexto de lo que son los ensayos clínicos. La IA va a suponer un cambio de paradigma en la medicina, realmente.

P.–Este 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. ¿Cómo de importante es la prevención en este tipo de tumores?

R.–Es un problema muy serio de salud pública, porque es el cáncer más frecuente en el varón. Este año se van a diagnosticar alrededor de 35.000 cánceres de próstata en España, y el lema que tenemos, que dice que la prevención es la mejor protección, es porque si diagnosticamos el cáncer de próstata en estadio localizado, si hacemos un diagnóstico precoz, vamos a poder salvar muchas vidas, porque tenemos un tratamiento curativo. Por eso estamos con la Asociación Española de Urología, y así lo dice también la Unión Europea y la Asociación Europea de Urología, cuando instan a los países miembros a realizar un cribado en cáncer de próstata, igual que se hace en otros tumores, mama, colon... Simplemente con una analítica de sangre, donde determinemos los valores de PSA, eso ya nos va a dirigir a que hay que hacer algún estudio más. Eso también ha cambiado. Antes hacíamos un PSA, y a partir de este había que hacer una biopsia de próstata, y ahora ya no. Ahora hay unas calculadoras de riesgo, donde valoramos si hay que hacer o no una resonancia magnética por elevación del PSA. Después, con otras calculadoras de riesgo, nos va a decir si tenemos que hacer una biopsia o no.

P.–¿Qué tiene de especial para usted este congreso de Cádiz?

R.–Tiene algunas cosas muy interesantes. Una, por ejemplo, que hace 100 años justo se celebró el primer congreso hispano-portugués de urología. Han venido alrededor de 100 urólogos portugueses a nuestro congreso. Hemos tenido una reunión con los residentes donde han participado los españoles y los portugueses. Tenemos una excelente relación con la Sociedad Portuguesa de Urología, igual que con otras de otros países, pero con la de Portugal en especial y con su presidente, Miguel Ramos Silva, es particularmente buena. Viene la Asociación Americana de Urología, la Europea, la Confederación Americana de Urología, la Sociedad Internacional de Urología, la Venezolana de Urología, la Argentina de Urología, representantes de la uruguaya. Tenemos muchísima representación y mucha relación internacional. La proyección a otros países de la Asociación de Urología es muy importante.

P.–¿Cómo se organiza un congreso de este calado?

R.–Tenemos una Secretaría Técnica maravillosa, que lleva muchísimos años con nosotros. Y la verdad es que lo hacen todo fácil. Es una máquina, va en un ritmo que no hay quien la pare y no falla nada.

P.–El servicio de urología del Puerta del Mar tiene poco que envidiar a los mejores.

R.–Estamos a primerísimo nivel, no de España sino también a nivel internacional. No hay ninguna técnica quirúrgica o tratamiento médico que no hagamos aquí, ni de diagnóstico, tenemos absolutamente todo. Hay que reconocer que hemos tenido siempre apoyo por parte de la dirección del hospital, del sistema sanitario, y, por ejemplo, por destacar algo, solo hay cuatro hospitales en España que hagan el trasplante robótico, tres están en Barcelona, que son Belviche, el Clínic y la Fundación Puiber, y el cuarto es el Puerta del Mar, somos los únicos cuatro hospitales, y sólo hay diez en Europa.

P.–¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer de la prostata?

R.–Tener una vida sana, dieta mediterránea, hacer ejercicio, lo que decimos siempre. El tema sexual, que alguna vez se ha comentado y que incluso ha aparecido en un trabajo, de que si se tenían muchas relaciones sexuales era una prevención de cáncer, no es cierto. Para protegerse del cáncer de la prostata, lo que hay que hacer es diagnosticarlo a tiempo. Y eso se consigue yendo al médico de atención primaria, o incluso si hiciéramos el screening, se enviaría a todos los mayores de 50 años, que son los que se deben hacer SPSA, entre 50 y 70 o 75, se van a hacer un PSA, enviar una notificación a casa, igual que se envía para hacer una prueba de sangre oculta, o para la mamografía, para hacerse un análisis de sangre. Con eso se pueden salvar muchas vidas y eso es lo que se debe hacer. Si hay antecedentes familiares de cáncer de prostata, se debería hacer a los 45, no a los 50, y si hay alteraciones genéticas demostradas en las familias, entonces a partir de los 40. Con eso es más que suficiente, porque el cáncer de prostata, al contrario que otros tumores, no dan síntomas. Y si tiene síntomas de cáncer, ya es porque hay metástasis y el cáncer se ha ido de la prostata hacia afuera. Y ya vamos a diagnosticar un cáncer avanzado, que es lo que no queremos. O sea que hay que hacer ese PSA, porque está relacionado con la edad, por eso se hace a partir de los 50 años, y con las hormonas también.