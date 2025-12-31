La Inspección de Trabajo detecta graves fallos eléctricos y de emergencia en el Ayuntamiento de Cádiz

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha requerido al Ayuntamiento gaditano que subsane en plazos de dos a cinco meses importantes fallos eléctricos y de emergencia y, por consiguiente, con riesgo de seguridad para los trabajadores municipales, otros profesionales externos y los ciudadanos en general, en la casa consistorial y en el edificio Amaya.

Según ha podido constatar este periódico, la resolución de la institución deriva de una actuación inspectora realizada a raíz de la denuncia sindical de los representantes de los empleados públicos pertenecientes a Autonomía Obrera interpuesta el pasado 9 de junio de 2025. El sindicato alegó "el incumplimiento de la normativa de seguridad eléctrica en las instalaciones y equipos de la casa consistorial, al no cumplir las medidas mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico".

Un techo con una malla y una cubierta precaria.

"Los riesgos de cortocircuitos, incendios, daños a las personas, objetos y propiedad, son cada vez mayores, según tenemos constancia las conexiones de cuadros a cuadros de plantas y entre departamentos se están realizando en serie y directamente a los diferenciales. El cableado no respeta colores ni sección. Mucho cableado es de sección menor que los PIAs [Pequeños Interruptores Automáticos], por lo que no hacen su función de protección de las instalaciones ni de las personas. En invierno, por sobrecarga, hay sobrecalentamiento de cuadros", alertan los representantes de los trabajadores en su denuncia ante la inspección.

Uno de los cuadros eléctricos defectuosos. / AO

"En la casa consistorial hay personal de mantenimiento que manipula aparatos y conexiones eléctricas, personal de empresas externas como periodistas, informáticos, de limpieza, de mantenimiento, usuarios etc., más el personal propio de administración del Ayuntamiento, todos ellos bajo el riesgo de accidente o siniestro", advierten desde el sindicato.

Además, desde Autonomía Obrera denunciaron "el estado ruinoso de la segunda planta del edificio, que se cae a pedazos, los aseos clausurados, salidas de emergencias inaccesibles, humedades, excrementos de palomas, aparición de cucarachas y plagas de arañas/ácaros por diversos departamentos, grietas en paredes y techos, lámparas que pesan una tonelada con sujeciones oxidadas y riesgo de caída (por ejemplo; la de la escalera principal), hacinación del personal funcionarial en los distintos departamentos de la planta baja y la atención tercermundista a las personas usuarias, tanto en la casa consistorial como en el edificio Amaya".

Tras efectuar la correspondiente comprobación entrevista con los responsables municipales comprobación y requerir la imprescindible documentación, en la resolución a la que Diario de Cádiz ha tenido acceso la Inspección de Trabajo concluye que:

"El defectuoso estado del sistema e instalación eléctrica (incluido cableado y cuadros eléctricos) del edificio Casa Consistorial, incumpliéndose lo dispuesto en el RD 614/2001". "Las salidas de emergencia y vías de evacuación no están libres de obstáculos. En la planta baja del edificio se constata que uno de los puestos administrativos del edificio está obstaculizando la salida de emergencias que desemboca en una de las salidas hacia la calle. De acuerdo con la normativa preventiva examinada, se hace constar que los planes de emergencia de los centros municipales. Casa Consistorial y Edificio Amaya se encuentran obsoletos y desactualizados". "Se constata falta de mantenimiento moderado en la segunda planta del edificio, constatando la de humedades, grietas, mal estado en el techo del aseo de caballeros y de una de las escaleras de acceso, motivada por la falta de impermeabilización del edificio". "Se constata la existencia de heces de palomas existentes en los balcones de las instalaciones del centro, motivadas por las palomas que anidan en elementos arquitectónicos de su parte superior. Existe una red para evitar su presencia, pero está en mal estado. Parte del problema es la excesiva población de palomas en la ciudad y la falta de control poblacional efectivo de los últimos años. Según se informa, la delegación de Medio Ambiente tiene encomendada la licitación de un contrato al efecto". "En lo relativo a los ácaros rojos, en los últimos tres años aparecen por primavera sobre la cubierta del edificio, desde donde han llegado a algunos despachos. Aparecen arrastrados tras días de fuerte viento desde zonas ajardinadas como la cercana alameda. Han aparecido en otras cubiertas de edificios de San Juan de Dios. Cuando se presentan los ácaros, los técnicos municipales han desinfectado la cubierta, pero nuevos vientos posteriores vuelven a traerlos y son precisos tratamientos de repetición. El hecho de que los ácaros permanezcan en cubierta se debe a que hace tiempo que no se impermeabiliza. Ello ha facilitado la existencia de grietas y oquedades donde los ácaros se refugian y anidan". "En lo referente a la resistencia de anclajes de la lámpara y cuadro de la escalera noble, por parte del técnico de Prevención se indica que se va a proceder a licitar un contrato para que un laboratorio técnico especializado haga un estudio y valoración de la resistencia de los anclajes de tales elementos".

Ante todo esto, la Inspección de Trabajo otorga al Ayuntamiento de Cádiz, con fecha de 22 de diciembre, un plazo de cinco meses para subsanar "el defectuoso estado de las instalaciones eléctricas y riesgo de seguridad de los trabajadores; las salidas de emergencias y vías de evacuación obstaculizadas por desactualización del plan de emergencias y la falta de mantenimiento integral en la segunda planta, por el mal estado de cubiertas, techos, paredes y suelos".

Tan solo dos meses se da de plazo para acabar con "la acumulación en exceso de heces de paloma en el edificio ante la falta de control poblacional de los últimos años y la dudosa resistencia de anclajes de lámpara y cuadro de la escalera noble".

"Es evidentemente la desidia del equipo de gobierno en este tema. Muchos presupuestos, muchas grandes obras anunciadas....Y la casa sin barrer", lamentan desde el sindicato.