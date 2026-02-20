La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers abre oficina en Cádiz capital

Uno de los inmuebles que tiene a la venta Engel & Völkers en Cádiz.

La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers ha abierto una oficina en el gaditano Palacio de la Plaza de San Agustín, alentada por el auge sostenido de precios y demanda de propiedades exclusivas, sobre todo en el casco histórico y en el frente litoral de la ciudad. Lo hace después de un periodo de actividad de más de tres años desarrollada desde Sevilla, aunque con un equipo que ha trabajado sobre el terreno.

Desde la firma sostienen que "los compradores buscan autenticidad, calidad de vida y una inversión segura en las ubicaciones más ‘premium’ de la ciudad", que han alcanzado ya los 4.200 euros por metro cuadrado.

“Engel & Völkers refuerza su presencia directa en el mercado gaditano y apuesta por una atención más cercana y especializada”, confirma Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers Iberia y Sudamérica, al subrayar que “la nueva oficina responde al fuerte crecimiento de la marca en la provincia de Cádiz y a poder atender la demanda de vivienda exclusiva en la ciudad, impulsada tanto por compradores nacionales como internacionales”.

“Cádiz está de moda. En los últimos años hemos visto un claro aumento del interés por viviendas céntricas y con carácter, fincas históricas rehabilitadas o áticos con terrazas frente al mar”, señala Pilar Aparicio, directora de Engel & Völkers Sevilla y Cádiz. "El casco histórico gaditano, único por su configuración urbana y su patrimonio arquitectónico de los siglos XVIII y XIX, concentra buena parte de este interés. Pequeñas casas palacio divididas en viviendas, con techos altos, piedra ostionera y balcones originales están siendo objeto de una intensa actividad de rehabilitación. A ello se suma la aparición de promociones boutique de alta calidad, un fenómeno prácticamente inexistente hace una década”, explica Aparicio.

"Un producto diferencial que sitúa a Cádiz como un mercado de nicho con gran atractivo tanto para vivir como para invertir”, añade. La estabilización de los tipos de interés en 2025 reactivó a compradores que permanecían a la espera, intensificando la presión sobre un stock muy reducido y provocando subidas de doble dígito en determinadas ubicaciones del segmento más premium de la ciudad", añade la directora de la inmobiliaria.

Crecimiento interanual de entre el 4% y el 7%

En el conjunto de la provincia de Cádiz, el precio de la vivienda cerró 2025 en torno a los 2.500 euros por metro cuadrado, alcanzando máximos en la costa, especialmente en El Puerto de Santa María, Conil y Chiclana, informan desde la firma. En la capital, el mercado residencial registró un crecimiento interanual entre el 4% y el 7% hasta un rango medio entre los 3.000 y 3.200 euros por metro cuadrado con tres focos principales de alta demanda.

En primer lugar, el casco histórico como el epicentro del estilo de vida gaditano. "En zonas como Mentidero, Alameda Apodaca o Plaza de España, el producto reformado de alta calidad alcanza precios medios de 3.200 euros por metro cuadrado, con subidas acumuladas del 15% anual en los activos más exclusivos desde 2019. Este precio baja si la finca antigua no permite o no cuenta con ascensor", explican.

En segundo lugar, la denominada "milla de oro costera, que abarca el Paseo Marítimo y La Laguna y se posiciona actualmente como la zona más cara de la ciudad. En primera línea de playa se han registrado precios cercanos a los 4.200 euros por metro cuadrado, impulsados por la fuerte demanda de segunda residencia y alquiler vacacional premium".

El tercer foco de alta demanda lo componen los barrios residenciales clásicos como Bahía Blanca. "Son zonas muy demandadas por familias locales de alto poder adquisitivo que mantienen su prestigio como refugio para vivienda habitual de alto standing y donde la escasa rotación de activos mantiene los precios en un rango entre los 3.200 y 3.600 euros por metro cuadrado", añaden.

"Aunque el comprador nacional sigue siendo mayoritario, existe un interés internacional creciente por Cádiz. Destacan compradores europeos -británicos, franceses, alemanes, belgas y nórdicos-, así como un aumento del interés estadounidense. Todos ellos compran atraídos por la autenticidad de la ciudad, su patrimonio histórico y un estilo de vida mediterráneo alejado del turismo masivo", explica Aparicio.