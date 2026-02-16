Incendio sin daños personales en un garaje del barrio de San José de Cádiz

Un pequeño incendio se ha declarado esta mañana de lunes, 16 de febrero, en un garaje situado en el edificio del antiguo mercado de San José de Cádiz, en el barrio del mismo nombre. El fuego, que causó mucho humo y no provocó daños personales, se ha producido en este edificio en el que, además de las ya cerradas instalaciones de la antigua galería de alimentación, se ubican también diversas sedes judiciales.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indican que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cádiz y del Consorcio Provincial de Bomberos. de forma conjunta, y en una rápida intervención, se logró apagar el incendio. Las mismas fuentes señalan que en el garaje había bastante basura acumulada.

El garaje afectado está situado en la esquina del edificio que da a la avenida María Auxiliadora y la calle Trille, en el frente que da a la zona de aparcamiento que existe en el lugar.

Cerradas desde julio de 2021 por razones de seguridad, las instalaciones del antiguo mercado fueron puestas a la venta por 1,7 millones de euros. Recientemente, una firma internacional de gimnasios anunció la próxima apertura de uno de sus locales en este edificio, donde se encuentran también algunas dependencias judiciales de Cádiz, como los juzgados de primera instancia o el juzgado de guardia.