El antiguo mercado de San José de Cádiz se convertirá en un gimnasio

Vista del edificio del antiguo mercado de San José, con los Juzgados en las plantas superiores, en su parte más cercana a la calle Trille.

Las instalaciones del antiguo mercado de San José tendrán una nueva vida. Tras el forzado cierre de esta galería de alimentación, efectuado en julio de 2021, los propietarios de las dos plantas del edificio, que también cuenta con dependencias judiciales en las otras dos plantas superiores, sacaron a la venta el inmueble por un precio de 1,7 millones de euros. Y ahora, la firma internacional Fitness Park anuncia en su página web la próxima apertura de un gimnasio en este edificio situado en el barrio de San José, entre la calle Trille, la avenida María Auxiliadora y la zona de los Balbo.

La galería comercial cuenta con un total de 2.400 metros cuadrados repartidos entre sus dos plantas. Los detallistas de la plaza eran propietarios, además, de aproximadamente dos tercios del sótano del edificio: el otro tercio es propiedad de la Junta de Andalucía, que tras el cierre de la plaza acometió algunas obras de emergencia que obligaron incluso a cerrar y trasladar temporalmente las dependencias judiciales.

Fitness Park, que cuenta con cerca de un millón y medio de usuarios repartidos por varios países del mundo, suele construir gimnasios amplios, en torno a los 1.800 metros cuadrados, lo que encaja perfectamente en este edificio. En su página web, la firma multinacional francesa anuncia su proyecto de instalar un gimnasio en la calle Trille, 9, dirección que coincide con una de las dos entradas de la galería de San José.

La empresa no da fecha de apertura, aunque sí abre en su web un proceso de registro de personas interesadas en formar parte del club, y que de esta manera pueden recibir información acerca de la fecha de apertura y de “las promociones especiales de lanzamiento”. Parece lógico que, una vez anunciada la apertura, el gimnasio esté operativo en este mismo año, quizás en verano, una vez que finalicen las obras de adaptación de las actuales instalaciones, prácticamente abandonadas desde que hace cuatro años y medio se clausuró la galería comercial.

Fitness Park, cuyos gimnasios suelen abrir por lo general de seis de la mañana a una de la madrugada, cuenta en la provincia de Cádiz con instalaciones en Chiclana, Sanlúcar y Jerez. Además de Cádiz capital, anuncia en su web próximas aperturas de gimnasios en El Puerto de Santa María y Puerto Real. Hasta la fecha, la firma internacional cuenta en Andalucía con un total de 19 gimnasios, número que crecerá de forma considerable con los proyectos de futuro anunciados tanto en Cádiz como en otras provincias de la comunidad autónoma andaluza.

Esta galería comercial de San José, de 2.400 metros cuadrados repartidos en dos plantas, tenía carácter privado y contaba en su origen con 64 puestos. Sus propietarios, algunos dueños de varios locales, estaban organizados en una comunidad que es la ha puesto a la venta la instalación con un precio unitario, del que cada uno recibirá un porcentaje dependiendo los metros cuadrados de su propiedad.

Sobre el futuro de este mercado, que en sus primeros tiempos sustituyó a una antigua plaza situada junto a la parroquia de San José (con entrada también por avenida de Portugal), siempre pesó la amenaza de cierre por las deficiencias sanitarias y estructurales del conjunto. La comunidad de propietarios, tras rechazar otros proyectos sobre el edificio, ejecutó algunas obras hace muchos años, sobre todo para evitar filtraciones de agua al sótano del edificio o para la mejora de los techos y la salubridad de sus instalaciones, pero pocas veces dieron el resultado esperado.

De hecho, los comerciantes fueron cerrando puestos de la plaza hasta que llegó la orden municipal de clausura, que obligó a los detallistas a buscar acomodo en otros mercados, tanto el Central de Abastos como el Virgen del Rosario de Varela, o a trasladar sus negocios a locales comerciales ubicados en lo posible en el entorno más cercano del clausurado mercado.

Incluso en enero de 2011 quedó descartado un proyecto municipal que pretendía dotar al mercado de San José de un edificio moderno de nueva planta, con viviendas en sus plantas superiores, la construcción de un aparcamiento subterráneo y, de paso, el adecentamiento de la zona de Los Balbo ampliando su parcela peatonal y de ocio con una nueva plazoleta.