Incendio en la cocina de una vivienda de la calle Bendición de Dios de Cádiz

Una imagen de la intervención de Bomberos en el incendio de la calle Bendición de Dios de Cádiz.

La noche de este viernes 8 de agosto, ocho efectivos de Bomberos han tenido que intervenir para sofocar un incendio en una vivienda de la calle Bendición de Dios de Cádiz. Afortunadamente, no han tenido que lamentarse daños personales ni estructurales del edificio, aunque sí materiales.

Al parecer, según informan desde el Consorcio de Bomberos, el foco del fuego se situaba en la cocina de una casa en segunda planta en dicha vía gaditana del barrio del Mentidero. Una cocina que quedó afectada en su totalidad.

A la llegada de los efectivos, el edificio había sido ya desalojado por la Policía Local y la vivienda estaba abierta así que directamente se procedió a la extinción del fuego y posterior ventilación, para que los inquilinos pudieran recogen algunos útiles de primera necesidad y pernoctar en otro domicilio. En esta intervención se utilizaron tres vehículos, dos autobombas urbanas ligeras y 1 autobomba urbana pesada .

La vivienda, por seguridad, quedó cerrada y precintada por Policía Local.