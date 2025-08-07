Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González

Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz

Muchos curiosos han podido disfrutar esta mañana con una imagen singular en la playa de Cortadura. La Junta ha soltado a tres tortugas marinas que fueron rescatadas por pescadores del Golfo de de Cádiz y que han regresado al mar desde este punto de la costa gaditana

Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
1/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
2/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
3/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
4/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
5/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
6/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
7/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
8/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
9/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
10/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
11/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
12/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
13/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
14/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
15/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
16/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
17/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
18/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
19/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González
Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz.
20/20 Las imágenes de la vuelta al mar de tres tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. / Julio González

También te puede interesar

Lo último

stats