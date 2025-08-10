Las imágenes del reencuentro de Los Caños con Cádiz en Música del Mar

El ciclo Música del Mar, que se celebra en el Muelle Reina Victoria, vivió la noche del viernes una de sus jornadas más especiales con el reencuentro en Cádiz, y con Cádiz, del grupo Los Caños dos décadas después de su separación y 25 años después del nacimiento de este trío que vino a revolucionar la música pop de los albores del siglo XXI. Piensa en ti y otros himnos para toda una generación se pudieron escuchar en el concierto que Kiko, Javi y Juande prepararon con tanto cariño para su ciudad.