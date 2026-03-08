Las imágenes del 8-M en Cádiz 2026

Organizada por la Comisión 8M Cádiz, desde la plaza Asdrúbal ha partido una manifestación que culminará en la plaza de San Juan de Dios bajo el lema Frente al fascismo, feminismos. En el Palillero, el Consejo Municipal de la Mujer ha realizado una concentración. Misma hora y mismo lugar apoyan desde el colectivo Feministas de Raíz que bajo el lema, No nos callarán, contra su machismo, feminismo radical, aseveran que en el 8M no hay "nada que celebrar y todo por reclamar".
