8M en Cádiz: "La igualdad no puede seguir esperando"

Un 8 de marzo más, en esta ocasión dominical y soleado, Cádiz se ha echado a la calle para protagonizar una jornada feminista y reivindicativa que ha tenido en la plaza del Palillero el acto oficial, organizado por el Ayuntamiento, en el que han participado representantes de algunos de los colectivos que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer en Cádiz. La lectura de un manifiesto ha sido el eje central de una concentración que ha clamado por "derechos reales" para las mujeres y que ha lanzado un reto que resume algunas de las aspiraciones del colectivo: "La igualdad no puede esperar".

Rosa María Núñez, presidenta de la asociación Desamparadas, ha ejercido de portavoz del colectivo en este acto municipal. Desde un atril flanqueado por paneles con distintas reivindicaciones, ha sido la encargada de leer el manifiesto ante varias decenas de personas, entre ellas un grupo de concejales del equipo de gobierno y del grupo municipal del PSOE.

En el texto se ha destacado la necesidad de afrontar esta jornada desde la conmemoración, más que desde la celebración, al entender que es momento para recordar "la lucha histórica" de años en la búsqueda de una igualdad real, esa que "no puede seguir esperando", como base de cara al futuro: "La igualdad no es solo un conjunto de leyes escritas en un papel, es el cimiento sobre el cual las niñas de hoy construye su visión del mundo".

Especial atención ha tenido este manifiesto con las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, las que también sufren una doble discriminación: "No solo enfrentan desigualdades por ser mujeres, sino también por vivir en una sociedad que sigue siendo capacitista, inaccesible y profundamente desigual. Este 8M exigimos derechos, recursos y políticas públicas reales que garanticen su autonomía, su seguridad y su participación plena. Sin las mujeres con discapacidad, el feminismo está incompleto y la igualdad es solo un discurso vacío".

Y también ha habido referencias directas, junto al recuerdo de las mujeres que mueren asesinadas por la violencia de género, a la petición de erradicar la prostitución: "Reconocemos que el sistema de prostituciones y la explotación sexual constituya formas de violencia estructural que perpetúan la desigualdad, Nuestro compromiso es firme: la erradicación de la trata y el fin de la explotación sexual son requisitos indispensables para alcanzar una igualdad de género auténtica. Solo así podremos cuestionar y eliminar definitivamente el supuesto privilegio que permite la mercantilización de los cuerpos de las mujeres".