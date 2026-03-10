La iglesia de San Juan de Dios recupera su campana

La nueva campana que se ha colocado este martes en la torre de la iglesia de San Juan de Dios.

El barrio de Santa María recupera su sonido, ese tan característico que marca el paso de las horas, que avisa por las tardes o los domingos de que va a comenzar la misa o que anuncia las fiestas señaladas en el calendario religioso. Hace unos meses recuperaba sus campanas la iglesia de la Merced, rematando la restauración de la torre de este templo que se sitúa a pocos metros de otra iglesia con campanario recién restaurado, Santa María. La misma iglesia que hace ya algo más de tiempo, pero no mucho, recupero la vida religiosa con el regreso de las monjas concepcionistas.

Al otro lado del barrio de Santa María, en la misma frontera con el Pópulo, este martes se ha dado un paso más en la rehabilitación de la torre la iglesia de San Juan de Dios. Allí culminó hace unos meses la intervención que ha permitido garantizar la estabilidad y continuidad de este elemento arquitectónico, logrando que al fin desaparezcan las redes que durante años han protegido cualquier posible caída de cascotes a la calle.

Esa restauración de la torre se ha completado con el izado, este martes, de la campana que dará vida al remate de la iglesia. Una campana que ha sido fabricada íntegramente nueva por parte de la empresa Quintana, llegada desde Palencia y arreglando, creando y colocando campanas por toda España desde 1637, nada menos. Un año antes, por ejemplo, de que Jacinto Pimentel tallara el Cristo de la Humildad y Paciencia, o de que se fundara la cofradía del Carmen; y bastantes décadas y siglos antes de que se construyeran buena parte de las iglesias de la ciudad.

Izado de la nueva campana de la iglesia de San Juan de Dios, este martes.

La campana fabricada por Quintana sustituye a la anterior, realizada en 1711 y con una serie de daños que eran irreparables. Una campana tricentenaria que la hermandad va a conservar en su sede y que podrá visitarse en próximas fechas.

Un operario coloca la campana en su lugar, en la torre de San Juan de Dios

Con la colocación de la nueva campana, bautizada con el nombre de San Miguel, en la torre que remata San Juan de Dios da la hermandad de la Santa Caridad, propietaria del templo, un penúltimo paso en el empeño que ha mantenido estos últimos años para recuperar la torre de la iglesia. El último llegará, a priori, esta próxima Semana Santa, cuando está previsto que suene por primera vez para recuperar, como pasó semanas atrás en la Merced, los sonidos propios del barrio de Santa María.