La iglesia de la Merced de Cádiz recupera sus campanas
Las tres piezas han sido devueltas este martes al campanario, un mes después de que fueran desmontadas
La Virgen del Buen Fin, una procesión entre zambombas, palillos y panderos
Prácticamente un mes después de que fueran desmontadas, las campanas de la iglesia de la Merced han regresado este martes a la torre del templo, culminando así el proceso de restauración que les permitirá recuperar su estado original y que, al mismo tiempo, permitirá a la parroquia del barrio de Santa María recuperar el sonido de los avisos cotidianos del culto.
La recuperación de las campanas, con un presupuesto de 16.500 euros, culmina el proceso de intervención en la torre de la Merced, que meses atrás había sido intervenida para labores de resanado, consolidación estructural y pintura a raíz de una caída de cascotes que se produjeron el verano de 2024 y que obligó al Obispado a agilizar el proceso de actuación en este templo.
Conviene recordar que para financiar esta intervención, la parroquia mantiene en marcha una campaña de captación de donativos, para lo que se ha habilitado un número de la plataforma Bizum (marcando el código 00318 con el concepto 'Campanas') o una cuenta bancaria (ES 2521007256132100194485, precisando igualmente el concepto 'Campanas').
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON