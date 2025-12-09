La iglesia de la Merced de Cádiz recupera sus campanas

Las tres piezas han sido devueltas este martes al campanario, un mes después de que fueran desmontadas

Una de las campanas restauradas de la iglesia de la Merced de Cádiz, dispuesta este martes para ser subida a la torre.
P-M.D.

09 de diciembre 2025 - 17:19

Prácticamente un mes después de que fueran desmontadas, las campanas de la iglesia de la Merced han regresado este martes a la torre del templo, culminando así el proceso de restauración que les permitirá recuperar su estado original y que, al mismo tiempo, permitirá a la parroquia del barrio de Santa María recuperar el sonido de los avisos cotidianos del culto.

Momento en el que suben una de las campanas restauradas, este martes.
La recuperación de las campanas, con un presupuesto de 16.500 euros, culmina el proceso de intervención en la torre de la Merced, que meses atrás había sido intervenida para labores de resanado, consolidación estructural y pintura a raíz de una caída de cascotes que se produjeron el verano de 2024 y que obligó al Obispado a agilizar el proceso de actuación en este templo.

Uno de los operarios comienza la operación de izado de una de las campanas restauradas de la Merced.
Conviene recordar que para financiar esta intervención, la parroquia mantiene en marcha una campaña de captación de donativos, para lo que se ha habilitado un número de la plataforma Bizum (marcando el código 00318 con el concepto 'Campanas') o una cuenta bancaria (ES 2521007256132100194485, precisando igualmente el concepto 'Campanas').

