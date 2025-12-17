La torre de la iglesia de San Juan de Dios, recuperada gracias a la Junta de Andalucía

Además de las grandes obras que se han iniciado estos días en Cádiz, la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de primera mano de otra de las obras ejecutadas este 2025. En concreto, se trata de la torre de la iglesia de San Juan de Dios, “uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad” a ojos de la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, que ayer acudió acompañada de la delegada territorial de Cultura, Tania Barcelona, para conocer cómo ha quedado el proyecto que ha financiado la Junta con una ayuda de 170.000 euros concedida con “carácter excepcional”.

“Creíamos que esta obra de rehabilitación era un compromiso cultural importante para la ciudad de Cádiz”, aseguró Colombo, que explicó que esta actuación “supone una mejora en el templo, lo que refrenda esa apuesta importante que está haciendo el Gobierno andaluz para contribuir a la conservación de los espacios históricos y culturales de nuestra provincia”.

El proyecto de esta torre que corona la plaza de San Juan de Dios está ya únicamente pendiente de colocar el remate y la campana, ya terminados.