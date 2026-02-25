El IES Rafael Alberti de Cádiz recoge víveres y ropa para cuatro entidades solidarias de la ciudad

El IES Rafael Alberti de la capital gaditana ha vuelto a poner en marcha su campaña solidaria SolidarizAlberti, un proyecto que llega a su sexta edición y que nació en 2021 enfocado a ayudar a las familias necesitadas de la ciudad.

Esta iniciativa comenzó el 17 de febrero y se prolongará hasta el 6 de marzo. De 8.00 a 21.00, horario de apertura del centro, se pueden entregar víveres y ropa, entre otros productos necesarios.

La campaña está destinada a ayudar a cuatro entidades sociales de la ciudad. Una de ellas es Alendoy, que solicita recursos para los jóvenes que trabajan en el campo, en la campaña de la fresa. También se recogen alimentos para el comedor Amigas al Sur, que atiende a las familias necesitadas del Cerro del Moro

Igualmente, otra de las asociaciones beneficiarias es Cádiz Saharauia, que desarrolla un trabajo de solidaridad y fraternidad con los refugiados y refugiadas saharauis. Y además, la asociación Calor en la noche, cuyos voluntarios salen las noches de los viernes a entregar alimentos y ropa a las personas sin hogar y todos los días de la semana dan de desayunar a unas 80 personas en su comedor de la calle Regimiento de Infantería.

El IES Rafael Alberti solicita para estas entidades alimentos no perecederos como latas de conserva, pastas, arroz, aceite, tomate frito o zumos. Y comida para desayunos como leche, margarina, mermelada, magdalenas, café molido, galletas o cacao en polvo.

Asimismo se precisa ropa de abrigo para chicos jóvenes: anoraks, chaquetones, sudaderas, pantalones de chándal, botas de agua u otro calzado para trabajar en el campo (tallas 39 a 42).

Otros artículos necesarios son las sábanas individuales, mantas, sacos de dormir, mochilas, maletas pequeñas, bolsas de viaje, pañales (bebés y adultos), compresas, gel, champú, jabón, equipos informáticos, material y mobiliario escolar o de oficina, máquinas de coser y material de costura.