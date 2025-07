Huelga de autobuses en Cádiz: Los trabajadores pedirán hoy lunes al alcalde el rescate del servicio público

Al límite, pero unidos. Así están los ánimos de la plantilla de trabajadores de los autobuses urbanos en este duodécimo día de huelga indefinida, después de un agotador e infructuoso fin de semana de negociación. Tanto es así que esta tarde de lunes 21 de julio tienen previsto pedir al alcalde, Bruno García, el rescate de un servicio público que explota Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA desde 1906 sin que haya salido nunca a licitación. En los próximos meses está previsto que se someta a concurso público por primera vez en la historia. Se reunirán con Bruno García a las 20:30 horas de esta tarde.

Hoy los trabajadores volvieron a manifestarse por la avenida principal de la ciudad desde la Plaza de Asdrúbal hasta la de San Juan de Dios, donde se concentraron hasta las 14:00 horas a las puertas del Ayuntamiento. Y si el pasado viernes decidieron 'tomarlo' hasta que no les recibiese el alcalde, en esta ocasión agradecieron enormemente su mediación, que fue la que dio pie a que sentasen a negociar con la empresa el sábado y el domingo pasados. "Nos consta que el alcalde ahora mismo está con nosotros", dijo megáfono en mano a sus compañeros Manuel Prado, presidente del comité de empresa. "Cortó este fin de semana la línea 7, que entendíamos que era un servicio mínimo irregular que sobrepasaba el 50%. Cortó la línea 1 que se ampliaba hasta las 3:00. Así que vemos que está con nosotros", subrayó el portavoz de los trabajadores. "¡Bruno, guapetón!", se le ocurrió gritar a uno, piropo que corearon algunos. "Ha hecho que la empresa se siente con nosotros dos días seguidos. Lo es que es del César es del César, al César. Y eso ha sido gracias a él", remachó el presidente del comité.

El comité informará esta tarde a Bruno García sobre la última plataforma, la última propuesta entregada a la empresa y le planteará el rescate del servicio público. "Si esto no se arregla y el Ayuntamiento no lo rescata, que venga otra empresa, porque estamos subrogados año por año mientras que no haya una licitación. Y esto lo vamos a pedir también en San Fernando. Si la empresa no quiere seguir con esto, que se vaya", gritó el presidente del comité.

Mañana volverán a manifestarse por la avenida, a concentrarse ante el Ayuntamiento y, probablemente a protestar ante la sede de la Fundación Octavio Comes. "Nos van a escuchar, no vamos a dejar las calles".

"Como máxima autoridad que concesiona un servicio, al alcalde le vamos a decir: ¿ve usted todos estos puntos? Dígale al representante de la empresa que hasta que no entre en esto no vamos a firmar. Estamos ya cansados del intercambio de ofertas. Y si no entra por ahí, que rescate el servicio, porque estamos ya cansados de la esclavitud, de no poder ni ir a mear, de que nos paguen los minutos, que los minutos los queremos con nuestras familias. Queremos descansar", dijo Felipe Ocaña, secretario del comité.

"Después de ocho horas de reunión el sábado terminamos sin acercar posturas. Le planteamos al alcalde que pidiese la retirada de los servicios especiales de la línea 7, que solo funciona los festivos en verano, y el servicio hasta las 3:00 de la línea 1, relata Ocaña. "Lo hizo y los suprimió la empresa y eso fue lo que dio pie a la reunión del domingo, en la que el representante de la empresa entró a hablar de algunas de nuestras reivindicaciones, pero hay muchas de las que no quiere hablar. Por ejemplo, propone subir 47 céntimos un plus de 4,90 al día por eventos especiales como era la Velada de los Ángeles y en los últimos años, la Sail GP. Son doce días de huelga y la plantilla está muy cansada. La gestión del servicio tiene que cambiar. Siempre hemos sido unos sufridores silenciosos, no nos hemos pronunciado en muchos años y estamos siempre ahí, prestando un servicio público al ciudadano. Pero el hartazgo ha llegado ya a un punto que así estamos".

Manuel Prado volvió a pedir disculpas a los usuarios y usuarias de los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y de los interurbanos entre ambas localidades por las molestias que les pueda estar causando esta huelga indefinida e insistió en manifestarle su gratitud, en nombre de todos los compañeros, "porque sabemos que están con nosotros".