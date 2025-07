Huelga de autobuses en Cádiz: El comité vuelve a pedir la mediación del alcalde para seguir negociando

Hoy jueves 24 de julio se cumple ya el décimo quinto día de huelga indefinida de los trabajadores de los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y de la mitad de los interurbanos entre ambas localidades. Quince días consecutivos de paro que se equiparan a los 15 que duró la huelga en sector del metal que sostuvieron CGT y la Plataforma de Trabajadores del Metal desde finales de junio hasta principios de este mes de julio de 2025. Quince jornadas seguidas de huelga indefinida que se acercan cada vez más a los 17 que duró en mayo de 2004 el paro en los autobuses interurbanos de Transportes Generales Comes, una empresa, por cierto, perteneciente al mismo grupo que Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA.

Como adelantó anoche este periódico, la asamblea de trabajadores rechazó por una mayoría aplastante el preacuerdo que habían firmado los miembros del comité, de UGT (4), CSIF (1) y USO (1), con el no conforme de los de CCOO (3). Lo hizo con 117 votos en contra y solo 26 a favor, después de casi doce 12 horas de dura negociación con la empresa el martes y tras otras dos largas jornadas durante el sábado y el domingo pasado.

En todos estos encuentros, la mediación del alcalde de Cádiz, Bruno García, resultó imprescindible, razón por la que el comité espera que el regidor vuelva a instar a la empresa a sentarse a negociar. "Nosotros estamos dispuestos 24 horas, 7 días a la semana", dijo a este periódico Manuel Prado, presidente de la representación de los trabajadores al final de una manifestación por la avenida principal de Cádiz que volvió a colapsar el tráfico en hora punta mientras volvían reproducirse las colas de usuarios en las paradas, soportando demoras de hasta una hora. "Esta situación debe terminar ya", ha dicho públicamente el alcalde esta mañana, instando a ambas partes a continuar con el diálogo para llegar a un acuerdo.

Una usuaria en uno de los autobuses de servicios mínimos. / Germán Mesa

¿Por qué rechazó la asamblea el preacuerdo?

Pero ¿por qué rechazó la asamblea un preacuerdo que dieron por bueno dos tercios del comité? "La mayor parte de la plantilla ha considerado insuficientes las mejoras recogidas en el preacuerdo y ha entendido que tampoco ofrece garantías de que se cumplan", respondió Manuel Prado.

"Los trabajadores y trabajadoras entienden que el acuerdo no les satisface en puntos como en el que se recoge el tiempo de las tareas complementarias, que si aparecen 25 minutos, de hecho son 40 de facto, que es lo que veíamos reclamando desde el principio", puso como ejemplo.

"La tabla del artículo 10 de incremento por año de servicio [un plus de antigüedad en el que se mantiene una doble escala con una desigualdad abismal en perjuicio de los trabajadores menos veteranos] conseguimos subirla en un 90% en cinco años desde 2024, pero la plantilla entiende que debe de hacerse una equiparación inmediata de este complemento al de los antiguos trabajadores, que disfrutan de condiciones más beneficiosas", añadió el representante de los trabajadores.

"Además, los 15 minutos de descanso que venimos reclamando [a conductores y conductoras no les da tiempo ni a ir al lavabo entre servicio y servicio, denunciaron desde el comité] la empresa los acaba aceptando en todas las líneas, pero no se especifica el modo y el tiempo en el que se disfrutarían. Por eso los compañeros entienden que, pese a que se recoja en convenio, seguiríamos como estamos, porque no serían reales ni íntegros, porque dentro de ellos tendríamos que hacer tareas como arrancar el autobús, cargar las máquinas, recoger al público y salir", aclaró Manuel Prado.

Los trabajadores, manifestándose por la avenida esta mañana. / Germán Mesa

El comité no se siente cuestionado

El presidente del comité de empresa reconoce que "la asamblea de por la mañana fue especialmente dura. Intentamos explicar el preacuerdo, cuyo texto ya habíamos enviado a todos los compañeros y, por lo tanto, todos ya sabían lo que iban a votar. Hubo momentos de tensión, porque no se compartían o no se entendían algunos puntos, pero esto es normal y justo. Nos jugamos mucho y todos los compañeros y compañeras están en su derecho de expresar sus dudas y temores. La asamblea de por la tarde fue más tranquila. El voto se hizo en secreto para que no existiese coacción por parte de nadie y todo el mundo pudiese votar libremente".

Con tan poco apoyo al preacuerdo ¿se siente el comité cuestionado? "No, no, para nada. Desde UGT siempre decimos que la asamblea es soberana y a ella intentamos llevar lo mejor, pero si la asamblea entiende que no es suficiente lo que le presentamos, nosotros seguimos negociando para llevarle algo mejor".

Un portavoz de la empresa ha dicho, en declaraciones a este periódico, que si este acuerdo no vale, habrá que empezar desde cero a negociar otro distinto, se le plantea a Manuel Prado. "Es la primera noticia que tengo, porque tampoco nos ha llamado la dirección de la empresa desde que ayer le notificamos el resultado de la votación de la asamblea. Pero habrá que seguir negociando. Nosotros entendemos que debe ser a partir de este preacuerdo que la asamblea ha considerado insuficiente. Pero si la empresa entiende que hay que partir desde cero, aquí estamos, dispuestos a negociar y disponibles las 24 horas del día y 7 días a la semana. De momento no nos ha llamado nadie, ni desde la empresa ni desde los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando".

Alguna solución debe tener este conflicto, porque son ya 15 días de huelga... "Ahora no le vemos salida a esto, a no ser que el alcalde vuelva a mediar e inste a la empresa a sentarse. Y si plantea que partamos de cero, partiremos de cero, pero lo importante es que se siente a negociar", concluye Manuel Prado.