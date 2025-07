El alcalde de Cádiz, sobre la huelga de autobuses: "Esta situación debe terminar ya"

D. C.

"Esta situación debe terminar ya". Este ha sido el mensaje contundente que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha lanzado este jueves al sumar ya 15 días de huelga del servicio de autobuses urbanos (junto al de los autobuses urbanos de San Fernando y al 50% de los interurbanos de Cádiz a San Fernando). El rechazo de la asamblea al preacuerdo alcanzado el martes ha provocado que el alcalde vuelva reclamar "diálogo y acuerdo" a las partes.

"Es una situación que no debe continuar, y yo sigo insistiendo en que la fórmula sigue siendo el acuerdo después del diálogo. Así que desde aquí les pido responsabilidad a todos los que forman parte de esta negociación", ha afirmado el alcalde, que si bien se ha mostrado comprensivo con el derecho a huelga -"está ahí y se debe respetar y lo vamos a respetar y es legítimo que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones", ha precisado-, "pero es importante que entiendan la responsabilidad que tienen también", ha añadido.

"Nosotros como Ayuntamiento hemos estado muy presentes desde el principio, pero sobre todo en esta segunda fase" de la negociación del convenio entre las partes, ha recordado Bruno García, que no ha dejado de insistir en su mensaje de que la solución al conflicto "es dialogar, acordar y siempre ser muy responsable con esta ciudad que está sufriendo una situación que, desde luego, en mi opinión, no se la merece".

El rescate no soluciona el conflicto

También se ha referido el alcalde a la propuesta trasladada en los últimos días y defendida este mismo jueves por Adelante Izquierda Gaditana para que el Ayuntamiento asuma y municipalice el servicio de autobuses urbanos. Algo que hasta ahora no se había contemplado ni por el gobierno actual ni por los anteriores.

"Esa fórmula no resuelve este problema", ha respondido el alcalde a esa posibilidad. "Un rescate como tal, como se ha planteado, no es inmediato; eso se produce tras un proceso, un período de alegaciones... que no resuelve el hecho". "Aquí lo único que resuelve esto es el acuerdo, el diálogo para llegar a un acuerdo", ha añadido Bruno García.

Sí ha querido matizar que cuando el Ayuntamiento consiga culminar el expediente y sacar a licitación el nuevo contrato del servicio de transporte urbano, "tendrá el control de un servicio que entonces será municipal como tal". "Actualmente es un servicio municipal, pero en forma de contrato en precario", ha recordado.

"Esta fórmula de que el Ayuntamiento siempre es responsable de todo es común, forma parte de todo esto y lo entiendo; pero que todo el mundo participa y tiene su responsabilidad", ha analizado el alcalde respecto a esta reclamación de municipalizar el servicio de autobuses. Ha advertido al respecto García que él es el alcalde temporal de la ciudad, "durante cuatro años porque así lo han querido los gaditanos", rechazando así la adopción de acuerdos o medidas a corto plazo que de algún modo terminen lastrando el Ayuntamiento del futuro, ya que hasta que no ha surgido este conflicto laboral no se había puesto sobre la mesa ningún debate sobre la municipalización o rescate de este servicio de autobuses urbanos.