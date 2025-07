Huelga de autobuses en Cádiz: "El comité ya está recompuesto y a la espera de que la empresa nos llame para negociar"

En su 16º día consecutivo de huelga indefinida y sin dilación ninguna, el Comité de Empresa de la compañía que explota los autobuses urbanos de Cádiz y San Fernando y la mitad de los interurbanos entre ambas localidades ya ha tramitado esta mañana y comunicado oficialmente a la dirección el relevo de uno de sus miembros, tanto en la representación de los trabajadores como en el comité de huelga, y le ha remitido un acta de la asamblea en la que se rechazó el preacuerdo alcanzado el pasado miércoles 23 de julio.

Un portavoz de la dirección de la empresa manifestó anoche a este periódico que no reanudarían la negociación hasta que no se recompusiese el comité resolviéndose el relevo de uno de sus miembros que presentó su dimisión y hasta que no tuviese en su poder el acta de la asamblea en la que los trabajadores tumbaron por amplísima mayoría el preacuerdo alcanzado un día antes por 117 votos en contra y 26 a favor. "El comité ya está recompuesto y solo a la espera de que la empresa nos cite para volver a sentarnos a negociar. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo 24 horas al día, 7 días a la semana, incluidos sábados, domingos y festivos", volvió a subrayar en declaraciones a este periódico Manuel Prado, presidente de la representación de los trabajadores. Fue alrededor de las 14:30 horas, cuando acababa de terminar estas gestiones cuya resolución ayer la empresa puso como condición para sentarse a negociar.

El miembro del comité que ha presentado su dimisión era uno de los 4 de UGT que integran la representación de los trabajadores. El resto lo componen 3 de CCOO, 1 de CSIF y 1 de USO. Como ya informase este periódico, el preacuerdo fue firmado y aceptado por los 6 componentes de UGT, CSIF y USO y rubricado "no conforme" por los 3 de CCOO. Pese a esta proporción en la representación, el preacuerdo fue rechazado por 117 votos en contra frente a tan solo 26 a favor. La renuncia a la representación ha sido por razones personales y de salud, dijo Manuel Prado.

Con estos requisitos ya resueltos parece claro que lo que toca es volver a sentarse a negociar y llegar a un acuerdo lo antes posible. A no ser que el objetivo sea batir un récord que no beneficia absolutamente a nadie. Ni a los trabajadores en huelga, sumando 16 días ya sin cobrar; ni a la empresa, en puertas de la salida a concurso de la licitación de un servicio público que mantiene desde hace más de un siglo con un contrato en precario; ni a los usuarios, sobre todos los de movilidad reducida, sufridores de un transporte urbano reducido a la mitad que se colapsa en hora punta; ni al ciudadano que en su vehículo privado se encuentra a diario con un atasco monumental; ni a una ciudad que presume de apacible destino turístico en pleno verano.

El alcalde de Cádiz, Bruno García , manifestó esta mañana que "la intención es que el diálogo, como puerta para un acuerdo, vuelva hoy mismo", por este mismo viernes 25 de julio. García volvió a reunirse con los trabajadores, a quienes siguió pidiendo "responsabilidad", al igual que al representante de la empresa.