Huelga de autobuses en Cádiz: El alcalde logra que empresa y trabajadores se vuelvan a sentar este martes a negociar

El alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha comprometido esta tarde noche con los trabajadores del servicio público de autobuses a “estudiar alguna medida” para desbloquear la negociación colectiva en la empresa que lo gestiona y conseguir así que se desconvoque la huelga indefinida que está sufriendo la ciudad hoy hace ya trece días consecutivos.

Las largas colas en las paradas de autobús y de taxi, las demoras de más de una hora, las quejas de los usuarios, el corte diario de la avenida principal y las concentraciones ante el Ayuntamiento y a las rondas informativas en la Plaza de España en plena temporada alta de verano se han convertido ya en una constante que parece formar parte del paisaje de una ciudad que no deja de acumular movilizaciones laborales, cada vez más tendentes, por cierto, a convocarse como indefinidas. Y en algunos casos cada vez más extremas, como fue la tan reciente del sector del metal.

Bruno García ha avanzado esta intención de “estudiar y tomar alguna medida” sin entrar en más detalles en el transcurso de la reunión que a partir de las 20:30 mantuvo con el comité de empresa de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA, compañía que explota este servicio público desde 1906 sin que en ningún momento haya salido a licitación. El nuevo pliego está ya casi terminado y el plan del equipo de Gobierno es que se someta a concurso por primera vez en su historia en este segundo semestre de 2025.

El comité de empresa salió esperanzado de la reunión, que se prolongó nada menos que hasta las 22:00 horas, según informó a este periódico su presidente, Manuel Prado. “También se ha comprometido del alcalde a volver a llamar a la empresa para que nos volvamos a sentar como ya hizo el pasado viernes. Tenemos claro que el alcalde está con nosotros”, afirmó con seguridad el portavoz de los trabajadores, que hoy volverán a manifestarse por la avenida principal de la ciudad, acto de protesta para el que tienen autorización hasta el próximo 14 de agosto.

De hecho, esta noche, al cierre de esta información desde el Ayuntamiento adelantaron a este periódico que nada más finalizar el encuentro el regidor se puso en contacto con la empresa para insistirle en la necesidad de que continúe la negociación del convenio colectivo y que ambas partes tienen previsto volver a sentarse a las 11:00 horas de mañana martes, según apuntó la misma fuente municipal.

Los trabajadores llevan ya hoy trece días de huelga indefinida sin que hayan avanzado ni en el Sercla ni en las reuniones del pasado fin de semana que el comité atribuye y agradece a Bruno García por su mediación.

Durante su encuentro con la representación de los trabajadores el alcalde estuvo acompañado por el teniente de alcalde José Carlos Teruel y el edil de Movilidad y Transporte, José Manuel Verdulla.

Al límite, pero unidos. Así estaban los ánimos de la plantilla ayer, en su duodécimo día de huelga indefinida, después de un agotador e infructuoso fin de semana de negociación. Tanto es así que en la reunión que mantuvieron con el alcalde le pidieron el rescate del servicio público, una operación que, obviamente, sería muy complicada, tal y como les manifestó Bruno García. Aunque no dijo imposible

El comité informó a Bruno García sobre la última plataforma, la última propuesta entregada a la empresa, centrándose en los puntos que consideran imprescindibles, como la licencia por hospitalización de familiares, el plus por tareas complamentarias y los tiempos de descanso, entre otros.

“Si esto no se arregla y el Ayuntamiento no lo rescata, que venga otra empresa, porque estamos subrogados año por año mientras que no haya una licitación. Y esto lo vamos a pedir también en San Fernando. Si la empresa no quiere seguir con esto, que se vaya”, argumentó a sus compañeros en la concentración de la mañana Manuel Prado.

“Como máxima autoridad que concesiona un servicio, al alcalde le vamos a decir: ¿ve usted todos estos puntos? Dígale al representante de la empresa que hasta que no entre en esto no vamos a firmar. Estamos ya cansados del intercambio de ofertas. Y si no entra por ahí, que rescate el servicio, porque estamos ya cansados de la esclavitud, de no poder ni ir a mear, de que nos paguen los minutos, que los minutos los queremos con nuestras familias. Queremos descansar”, dijo a continuación Felipe Ocaña, secretario del comité.

“Nos consta que el alcalde ahora mismo está con nosotros”, dijo megáfono en mano a sus compañeros Manuel Prado, presidente del comité de empresa. “Cortó este fin de semana la línea 7, que entendíamos que era un servicio mínimo irregular que sobrepasaba el 50%. Cortó la línea 1 que se ampliaba hasta las 3:00. Así que vemos que está con nosotros”, subrayó el portavoz de los trabajadores. “¡Bruno, guapetón!”, se le ocurrió gritar a uno, piropo que corearon algunos. “Ha hecho que la empresa se siente con nosotros dos días seguidos. Lo es que es del César es del César, al César. Y eso ha sido gracias a él”, remachó Manuel Prado.

Para hoy tenían previsto volver a manifestarse por la avenida, a concentrarse ante el Ayuntamiento y, probablemente a protestar ante la sede de la Fundación Octavio Comes. “Nos van a escuchar, no vamos a dejar las calles”, dijo el presidente del comité.