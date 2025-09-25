Los hoteles de Cádiz cierran un verano con los precios disparados

El verano ha cerrado en Cádiz con excelentes datos de ocupación hotelera. Números de récord que, salvo caída improbable en el cierre del ejercicio, permitirá terminar el año por encima de los 300.000 clientes hoteleros en la ciudad, encadenando un segundo año de récord en el sector.

Es cierto que agosto concluyó con una cierta disminución de la clientela respecto al pasado julio. Pero también es cierto que el primer mes fuerte de la temporada estival de 2025 batió todas las cifras históricas. Con todos los hoteles gaditanos (desde las pensiones a los hoteles de 4 estrellas) en funcionamiento en agosto se atendieron a 32.421 clientes. Fueron 3.000 menos que en julio pero 2.000 más que en agosto del pasado año, lo que supone un dato positivo. El turismo nacional nos dejó 22.149 visitantes, frente a 10.272 extranjeros. Con todo, Cádiz sigue teniendo hueco, y habitaciones hoteleras libres, para acoger a más turistas sin acercarnos al colapso en la ciudad.

En pleno agosto, los hoteles de Chiclana, donde sí existe una estacionalidad que cada vez afecta menos a la capital, atendieron a 64.696 usuarios; le sigue Conil, con 38.666 y Jerez de la Frontera, con 33.840. Por detrás de Cádiz aportaron buenas cifras Tarifa, con 27.888 y El Puerto de Santa María, con 24.044. La provincia fue la segunda en Andalucía, en cuanto a la recepción de turistas hoteleros (aquí no entran los usuarios de apartamentos y viviendas turísticas, ni los que poseen una segunda vivienda en la zona), con 381.410 clientes (294.194 nacionales y 87.216 extranjeros). Málaga sigue primera con diferencia, con 722.501 usuarios.

La llegada de turistas en buen número no parece verse afectada por los precios de los hoteles de la ciudad. Agosto, según los datos aportados por el INE, reafirmó la subida del precio medio de una habitación en Cádiz, tras un inicio de año con una cierta estabilización de las tarifas.

Así, el precio medio se disparó hasta los 188,83 euros la noche. Precio medio, por lo que supone que en algunos de los hoteles de la ciudad el coste es muy superior, mientras que en otros está por debajo. El aumento de la oferta, con la apertura de nuevos hoteles en la ciudad en los últimos años, no ha ayudado al relajamiento del precio hotelero en Cádiz, que siempre ha estado en el grupo de localidades turísticas más caras del país. Con todo, en la provincia queda en tercer lugar tras Tarifa, con 193,58 euros y, sobre todo, Chiclana, que se dispara hasta los 263,55 euros. Nada que ver con el coste medio en Marbella: 395 euros la habitación por noche, o los 379 de Estepona.

Málaga apenas se diferencia con Cádiz, con 205 euros, mientras que por la parte baja entre las capitales de la región, está Córdoba con un coste de 65,63 euros.

En todo caso, el aumento de la oferta acompañada del aumento de los precios ha permitido, al menos, incrementar el número de empleados en los hoteles de la ciudad. Aquí también se bate un récord pues por primera vez se llega a 725 trabajadores.

Habrá que ver como cierra el mes de septiembre que, desde hace pocos años, se ha unido con fuerza al verano gaditano, como ha pasado también con junio. Y, sobre todo, ver si los numerosos eventos incluidos en el Gades Romano ha aminado a un turismo nacional al menos durante los fines de semana.