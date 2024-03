Los hoteleros de Cádiz miran al cielo buscando claros para evitar más cancelaciones

Como ya suele ser habitual, la directora del hotel Spa Cádiz Plaza, Noelia Martínez, da en el clavo cuando recuerda que Cádiz es también una ciudad muy apropiada incluso para conocerla bajo la lluvia. "Llevamos ya muchas semanas haciendo previsiones de lluvia y tanto es así que los turistas terminan asustándose y acaban cancelando sus estancias y buscando otros destinos alternativos aunque éstos no tengan ni procesiones ni Semana Santa".

Pero "tenemos que vender que Cádiz es un destino maravilloso en el que se puede comer a buen precio, alojarte a buen precio y que, gracias a sus cortas distancias, con todo muy a mano, ofrece a los visitantes algo que no pueden hacer en otras grandes ciudades".

A pesar e todo, Noelia Martínez, perteneciente a una familia de sobrada tradición hotelera y que dirige uno de los hoteles más singulares y cómodos de la capital, en la plaza Ana Orantes, a pocos metros de la playa, afirma que lo cierto es que las reservas "han estado muy paradas con eso de tanto anuncio de lluvia".

Por su parte, Noelia Martínez admite que la ocupación en su hotel ha sido bastante menor que el año pasado a pesar de que han mantenido unos precios muy atractivos para intentar atraer a un público aún con dudas. "De todas maneras, entiendo que la lluvia no ha sido el único factor que nos ha llevado a esta menor ocupación en comparación con el año pasado sino que no podemos olvidar que ha habido una avalancha de aperturas de nuevos establecimientos hoteleros y no debemos dejar e lado que al final somos más para repartirnos el mismo pastel".

"Tenemos que dejar de vender que la lluvia es algo perjudicial para el turista y menos en Cádiz donde contamos con muchos claros que permiten al visitante conocer la ciudad. De hecho otras muchas ciudades con incluso más precipitaciones se llenan estos días y eso demuestra que la lluvia no es un castigo cuando en Cádiz se pueden hacer muchas cosas incluso debajo de la lluvia". Martínez es partidaria de luchar también para que el turista le pierda "miedo a mojarse" y más en un momento de sequía "como el que estamos viviendo".

La visión de Horeca

Pero la voz oficial de la hostelería y la hotelería gaditana es Antonio de María, que, como portavoz de la patronal Horeca recuerda que la Semana Santa del año pasado se llego a registrar una media del 84,89% de ocupación en la provincia y, en el caso de Cádiz capital, ésta fue de un 82%.

De hecho, desde Horeca se hizo el lunes antes de Semana Santa una encuestas y Cádiz arrojaba un 72,87% de previsión de ocupación hotelera frente al resto de la provincia que presentaba un 76,07%.

Este lunes, 25 de marzo, se ha llevado a cabo otra encuesta en la que la capital arroja un 68,23% con una media provincial del 68,14%.

De María recuerda que este jueves será ya el último día para que la gente tome la decisión sobre si vienen o no "y parece que está habiendo claros como pasó ayer (por el martes) y como parece que está pasando este miércoles y es posible que mañana también continúe esta mejoría en el tiempo. Si es así, no hay que olvidar que realmente los días de vacaciones son jueves, viernes, sábado y domingo, por lo tanto la confianza es que a última hora la gente termine por acercarse a Cádiz a pasar los próximos días".

El presidente de Horeca afirma que el que viene de fuera está actualizando continuamente sus informaciones y sabe que hay habitaciones disponibles "y que no se van a encontrar en la calle porque están los hoteles a medio llenar y, en general, con unos precios muy asequibles, de manera que es posible que estos datos del 68,23% suban en las próximas horas", según el vaticinio de Antonio de María.

Otro tema bien distinto es el problema que la lluvia trae consigo a los hosteleros que con tanto cambio en las previsiones y con tantas nubes aisladas no saben si poner o no poner sus terrazas, lo que conlleva para ellos también una pérdida de buena parte de sus ingresos.

A su vez, De María reconoce que es cierto que se está viendo a mucho extranjero por las calles de Cádiz, sobre todo porque se trata de un público que suele hacer sus reservas con mucho tiempo de antelación, incluso con meses de antelación, de manera que cuando llega la fecha de venir suelen venir llueva o no llueva.

En términos generales, Antonio de María cree que los gaditanos y los no gaditanos están disfrutando de algunas procesiones que están saliendo y las que no salen se están acercando a los templos para disfrutar de la Semana Santa de una manera distinta. "En general el sector está cubriendo las expectativas y esperemos que la cosa se enmiende un poquito el jueves, viernes y sábado y que podamos tener una Semana Santa, no con la afluencia de público que se esperaba porque es cierto que disuade mucho el anuncio de lluvias, pero por lo menos espero que las empresas puedan cubrir su cuenta de resultados".

Hotel Casa Canovas

El empresario hotelero Carlos Pullman, propietario del hotel Casa Cánovas, no deja de reconocer que "es bueno para todos que llueva pero evidentemente hemos tenido muchas anulaciones porque los clientes lo que quieren ver son los pasos en la calle durante la Semana Santa".

Pullman reconoce que en otros momentos del año no le importa tanto al turista que caigan una o dos gotas pero el visitante de estos días lo que quiere es reservar una plaza hotelera para disfrutar de la ciudad y "para ver las procesiones y vivir el ambiente de la calle".

Así que afirma que es cierto que ha habido muchas anulaciones "aunque, si bien, es verdad que también hemos tenido reservas casi de último minuto y todo esto nos ha obligado a ajustar los precios. Desde luego la cosa no ha sido ni como estaba previsto ni como todos los hoteleros hubiéramos deseado pero tampoco pasa nada por una semana más o menos mala. Ya vendrán tiempos mejores ya que Cádiz es una ciudad y una provincia muy agradecida que se puede visitar en cualquier momento del año".

Lo importante -según insiste Carlos Pullman- es que el sacrificio haya servido para algo y que el agua que ha caído sirva para paliar posibles restricciones de cara al verano que "tampoco son deseables para nadie y menos de cara a los turistas que nos visitan".

Hotel Senator

Álvaro Gutiérrez, director del hotel Senator de Cádiz, admite que reconoce que los Carnavales fueron muy bien pero que para esta semana había buenas previsiones al principio, incluso mejores que las del año pasado, "pero éstas se han ido mermando y cancelando. Se fueron parando al menos durante dos semanas sobre todo porque las previsiones meteorológicas ya se iban afianzando y se confirmaba la lluvia y la nieve.

En cuanto al mes de abril avanza Gutiérrez que "viene flojito ya que no se esperan eventos importantes enla ciudad así que trabajaremos para intentar salvarlo y empezar a rogar para que llueva mucho cuando no haya Semana Santa ni Carnavales ni eventos para que los pantanos estén a buen nivel y no tengamos restricciones y que venga ya el buen tiempo para que tengamos una buena primavera".