Un hotel, bares, bazar, tiendas y gimnasio en lugar del antiguo Híper Cádiz

Un hotel de tres estrellas con más de un centenar de camas, un área de restauración, zonas de bazar, pequeñas tiendas y un gimnasio formarán parte del parque comercial que la promotora gaditana Grupo AS, va a poner en marcha en la entrada de Cádiz desde el puente Carranza.

Este equipamiento va a permitir dignificar la imagen de acceso a la ciudad, muy en precario desde hace décadas, y aportará nuevos servicios y empleo a la ciudad.

La promotora, según destaca Adolfo Serrano, director general del Grupo AS, ya tiene todo el diseño del complejo preparado y avanzada la comercialización. Solo les falta el final de la tramitación de los permisos municipales. Si el calendario se cumpliese, afirma, los trabajos podrían comenzar este mismo verano, pero todo depende de que la autorización del Ayuntamiento gaditano no se dilate en el tiempo.

Lo cierto es que los trámites administrativos acumulan ya meses y meses de espera, como pasa en todos los municipios, se lamenta Adolfo Serrano.

El pasado mes de junio de 2025 se solicitó al Ayuntamiento la división de la unidad de ejecución en la que se va a trabajar para su desarrollo en dos fases. Una para los terrenos que ya son propiedad de los promotores, y otra para el suelo en manos de la Zona Franca, que supone aproximadamente el 48% del total de la operación.

“Tras esta petición -recuerda Serrano- nos pidieron verbalmente que presentásemos un estudio de detalle que, en principio, verían con buenos ojos”. La previsión de la empresa es que este documento esté listo a finales de este mes de enero o principios de febrero. Antes se le presentará para su conocimiento a la Zona Franca, que está facilitando la tramitación urbanística.

A partir de ahí, está en manos del Ayuntamiento que las obras se puedan iniciar en tiempo y forma, o que se retrasen. “Si se cumple un calendario normal, la aprobación del estudio de detalle debería de estar en menos de tres meses, y otros tres meses más para obtener la licencia de obra. Así, se podría comenzar a trabajar el próximo verano. El problema es que no sabemos cuánto se consumirá en los trámites municipales”.

Resalta Adolfo Serrano que la lentitud burocrática es un problema que tienen todas las administraciones, no solo el Ayuntamiento de Cádiz, mencionando proyectos que se dilatan en el tiempo en otras localidades de la provincia. No entiende, así, “que se tarde más en conseguir lo papeles que en construir un edificio”.

“No nos damos cuenta del año que hace para el empleo, la riqueza de las ciudades y su desarrollo urbanístico, el tiempo que se pierde con estas tramitaciones eternas”, comenta a este diario el directivo del Grupo AS.

El proyecto, una vez concluya su desarrollo, va a cambiar de forma radical la fisonomía de la zona. La estampa que ofrece la entrada a la ciudad desde el puente Carranza es la de varias parcelas vacías y antiguos edificios comerciales abandonados, especialmente la histórica sede de Híper Cádiz. El suelo a reurbanizar supone en un primer momento 11.000 metros cuadrados (ya propiedad de los promotores gaditanos), aunque podía elevarse a 20.000 metros si se le añadiese la parcela propiedad de la Zona Franca, antiguos Talleres Faro.

La inversión inicialmente prevista se eleva a un mínimo de 15 millones de euros, cinco más de los que se planteaba en verano de 2024.

El plan es abrir un hotel de 3 estrellas con una oferta entre 100 y 150 camas; se ubicarán varios locales de restauración y una oferta de alimentación, así como un gimnasio, un bazar y otros locales de menor tamaño, además de espacios abiertos.

En el Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2012 se proyectaba en este terreno la construcción de una torre de 20 plantas, para oficinas, un hotel y comercios. Se descartó finalmente por la saturación de suelo para oficinas que ya existe en la ciudad.

La promotora cumplió el pasado año sus primeros 60 años de existencia. Su principal actividad es la promoción y gestión de viviendas para la venta al cliente final.

En estas décadas ha desarrollado más de 3.000 viviendas en las provincias de Cádiz y Málaga, además tiene proyectos en ejecución o ya terminados en numerosas localidades de la provincia, como Puerto Real, San Fernando, Jerez, Sanlúcar, Chiclana y la propia capital. Puso en marcha también el complejo comercial e industrial de Tres Caminos, con una superficie de 650.000 metros cuadrados.