Cádiz de finales de los 70 a principios de los 90 en movimiento: sus míticas tiendas y edificios

El gaditano Javi de Lara, de Enfin Producciones, publica ahora el cuarto capítulo de la serie Old Cádiz, en la que usando fotografías e imágenes antiguas de la ciudad para restaurarlas, colorearlas y animarlas, y así mostrar como si de una película de la ciudad. En esta nueva entrega, aglutina imágenes en movimiento de finales de los setenta, los ochenta y principios de los noventa, en las que pueden verse imágenes de icónicos establecimientos como Galerías Preciados, Casa Durán, Mónaco, Confecciones Moral, Simago, Híper Cádiz, los churros de la plaza en su ubicación antigua, la antigua plaza de abastos, los distintos cines como Avenida, Municipal o Andalucía, míticos bares como Bar Stop y Cutty Sark en Avenida Portugal cuando aún estaba la vía del tren; el autobús, el talgo, tranvía y las obras del soterramiento; el Teatro Pemán, el Falla, entre otros muchos rincones y recuerdos más recientes de la ciudad.

En la publicación, su autor agradece la labor de los autores de fotografías de las que se ha servido para este trabajo.