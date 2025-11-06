En un momento en el que la inteligencia artificial genera un gran debate sobre ética respecto a su uso en diferentes ámbitos, un gaditano le ha dado un uso práctico, o al menos muy útil, para mostrar de una manera muy realista cómo era Cádiz hace muchos años. Usando fotografías e imágenes antiguas de la ciudad, Javi Lara, de Enfin Producciones, ha empleado la IA para restaurarlas, colorearlas y animarlas, y así mostrar como si de una película se tratara imágenes de época de la capital. En este proyecto audiovisual se puede comprobar cómo paseaban los gaditanos por sus calles más comerciales, cómo las plazas seguían siendo punto de reunión o cómo era la circulación de vehículos privados y del tranvía por las calles del casco histórico de Cádiz. Todos los puntos más característicos del casco antiguo, Puerta de Tierra y hasta los días de baño en la playa Victoria vuelven a la vida, y al color, de mano del gaditano.