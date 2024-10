Horeca alerta de que los nuevos hoteles de Cádiz, sin más clientes, “empobrecerán a todos”

Cádiz/“El Ayuntamiento tendrá que dotar inmediatamente de presupuesto a la Concejalía de Turismo para captar a nuevos clientes. Porque no está claro que con los clientes que tenemos ahora vayamos a llenar todos los nuevos hoteles. Porque si siguen llegando los mismos clientes y hay más hoteles ¿qué hacemos? ¿repartimos los clientes entre todos los que tenemos? Vamos a empobrecer a todos; a los nuevos y a los que ya están”. Quien esto plantea es Antonio de María, presidente de Horeca, la patronal hostelera y hotelera gaditana.

“No me consta que ni el anterior equipo de gobierno ni el que le precedió, en 8 y en 20 años, hayan invertido en promoción de la ciudad. Han invertido en su propio personal, en el de los puntos turísticos, en folletos, pero nada más”, denuncia De María. “Aunque sí que es verdad que con el Palacio de Congresos se han conseguido muy buenos clientes, como el South Series Festival y otros eventos que se han hecho”, matiza.

Pero, entonces, ¿entiende que hay demasiados hoteles proyectados y que es suficiente con los que hay? “Yo lo veo desde otro punto de vista: hay poca clientela. Que haya muchos hoteles a mí no me importa porque eso son puestos de trabajo y creación de riqueza; son albañiles, fontaneros, carpinteros... de eso vive todo el mundo; y luego termina la construcción y el Ayuntamiento tiene unos ingresos sustanciales con el IBI, con el Impuesto de Actividades Económicas, y eso es riqueza para todos. Pero el hotel también tiene que vivir, porque si no vive ¿qué hacemos? Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo”, argumenta el presidente de Horeca.

De María ve claro que si no se llegan a llenar los nuevos hoteles que se construyan esa situación llevaría, obviamente, a un empobrecimiento del sector. “Y eso pasará si esto no se hace bien”, sentencia. “Cuando yo entré de presidente de Horeca en 1988 había en la provincia 8.500 camas y ahora hay 50.000. Los que tenían hoteles decían: ¿cómo vamos a pedir que se hagan más hoteles? porque desde su punto de vista les iba a tocar menor parte del mercado. Y yo les decía: no, señores; si Cádiz quiere apostar por el turismo hacen falta más hoteles, porque si no, no podemos competir; ante cualquier evento, no hay camas. Hemos ido creciendo autorregulándonos. Crecieron Chiclana con Novo Sancti Petri, Jerez y El Puerto y Cádiz, que fue la última, de alguna manera ahora parece que toma la delantera al resto de las poblaciones”.

El Plan Hotelero de Carlos Díaz

“En 1988 estaban los dos hoteles Regio; el Playa Victoria estaba cerrado; el Parador Atlántico, también, porque estaba en obras; el Francia y París creo que también estaba en obras e Isecotel estaba abierto, pero cerró luego”, recuerda De María. “No había oferta. De hecho, Carlos Díaz, a petición de Horeca, implementó el Plan Hotelero de Cádiz, que consistía en el aumento de la volumetría en un 50% en las parcelas que estaban disponibles para hotel. Nos preguntaron desde el Ayuntamiento por qué no se hacían hoteles en Cádiz. Y les explicamos que un hotel para ser rentable debe tener unas 100 habitaciones y en aquel momento, en las parcelas existentes no se podían hacer más de 50. Se hizo el Puertatierra, pero el Playa Victoria no entró en ese plan porque ganó un juicio para hacer once plantas, aunque al final hizo siete. Pero cambió el panorama”.

“Treinta y seis años después, hay en Cádiz 5.750 plazas hoteleras, de manera que las plazas se han multiplicado por más del doble, afortunadamente. Ahora están pendientes el hotel de la estación de Renfe, el de la Plaza de San Martín; el de Puntales; el de la Alameda; el de la calle Rosario; el de Avenida de Portugal y el del recinto exterior de la Zona Franca. Y quedan por salir adelante el del Campo de las Balas y algunos proyectitos más. Hay sitios donde todavía se pueden construir más hoteles”, opina De María.

“La filosofía es que puedes crecer siempre y cuando aumente la demanda o seas capaz de motivar a la demanda”, argumenta. “Y el hotel es una locomotora que sigue generando ingresos siempre porque en ellos se desayuna, se come, se cena y luego el huésped gasta en el comercio y la hostelería de la ciudad”.

"No hay ninguna burbuja hotelera"

El presidente de Horeca niega que en Cádiz haya una burbuja turística ni hotelera. ”Ahí está Chiclana, que tiene 12.000 plazas y su mercado en Centroeuropa, donde han ido a buscar clientes alemanes y austriacos, y al mercado nórdico...”, recuerda.

“Hay que trabajar en dos vertientes: en crear nuevas plazas y en captar a nuevos clientes. Mientras que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda, todo irá miel sobre hojuelas. Si no funciona bien, se van a ver perjudicados los hoteles. Pero siempre saldrá beneficiada la hostelería y el comercio, porque, a más gente en la ciudad, más demandantes de servicios secundarios”, resume el presidente de Horeca. "Los patos se echan donde hay agua y las almadrabas hay que ponerlas donde pasan los atunes", concluye De María.