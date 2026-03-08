Al menos un herido en una reyerta en el barrio de la Laguna de Cádiz

Una persona, al menos, resultó herida en la pasada madrugada, en el barrio de la Laguna en Cádiz, a consecuencia de una reyerta en la que se vieron implicadas varias personas. Aunque poco ha trascendido de este suceso, sí se sabe que la persona herida por la agresión fue trasladada al hospital Puerta del Mar.

El incidente ocurrió, según fuentes del Servicio de Emergencias 112, en torno a la una y veinte de la pasada noche, del sábado 7 al domingo 8 de marzo, en las inmediaciones de la plaza Reina Sofía y la calle Murillo. Según estas fuentes, el aviso, que situó el suceso en la citada plaza, activó a los servicios sanitarios, a agentes de la Policía Local y a miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se hizo cargo de lo ocurrido.

Al menos una persona fue trasladada al hospital Puerta del Mar en ambulancia para recibir asistencia sanitaria, aunque no ha trascendido la gravedad de las heridas ni la causa exacta de ellas. Presentaba daños en el pómulo y en el cuero cabelludo, según fuentes municipales. Testigos presenciales afirman que fue una pelea entre grupos de jóvenes.