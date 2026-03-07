Incautadas en Cádiz piezas de animales protegidos: desde huesos de jirafa a 150 kilos de cornamenta de ciervo, gamo y corzo

La Guardia Civil ha incautado numerosas piezas de especies protegidas procedentes de África en una fugoneta que circulaba por carreteras de Cádiz. Huesos de jirafa, pieles y hasta 150 kilos de cornavamenta de varios animales se han encontrado entre el material interceptado.

El conductor no pudo documentar la legal tenencia y procedencia, ni el origen de las piezas ni la trazabilidad. Por este motivo, se investigan los hechos como un posible delito relativo al comercio ilegal de especies de fauna protegida incluidas en la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y la comisión de un posible delito de receptación o sustracción de alguna o algunas de las piezas intervenidas.

Entre las piezas se encuentran cuatro huesos de jirafa, varias pieles sin curtir de animales autóctonos de África (facochero, springbok y orix), una pieza esculpida en madera con forma de jirafa y 150 kilos de cornamenta de ciervo, gamo y corzo.

Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles pararon para auxiliar en la carretera A-381 a un vehículo que parecía estar averiado. La actitud nerviosa del conductor hizo sospechar y se inspeccionó del interior del vehículo donde encontraron las piezas incautadas.