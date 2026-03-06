Las narcolanchas vuelven a resguardarse del temporal en Sancti Petri

Las costas andaluzas, y muy especialmente la gaditana, viven una situación de emergencia ante la escalada del narcotráfico. Este viernes han vuelto a avistarse narcolanchas protegiéndose del temporal en los puertos de Sancti Petri o Barbate. Jucil considera que uno de los motivos de esta situación es "la absoluta falta de respuesta política eficaz por parte del Ministerio del Interior".

La asociación asegura que el narcotráfico "no es hoy un fenómeno puntual ni localizado. Es una amenaza estructural para la seguridad del país. Las propias memorias oficiales de la Fiscalía Antidroga advierten de que el tráfico de drogas se ha convertido en una actividad cada vez más vinculada a organizaciones criminales internacionales, con mayor capacidad de corrupción, violencia y desestabilización social".

"Mientras esta amenaza crece, -continúa diciendo Jucil- el Gobierno sigue mirando hacia otro lado. La ciudadanía está viendo algo que debería ser absolutamente intolerable en un Estado de Derecho: narcolanchas entrando en nuestros puertos y acercándose de manera descarada a las costas con prácticamente total impunidad, en lo que supone un desafío directo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Consideran que este incremento sólo va a acarrear más violencia. "Ante esta situación, desde Jucil denunciamos que el Ministerio del Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska no están destinando los recursos necesarios para afrontar un problema de esta magnitud".

Aseguran que las plantillas siguen siendo insuficientes, los medios materiales continúan siendo limitados y los presupuestos destinados a combatir el narcotráfico permanecen claramente por debajo de lo que exige la realidad operativa sobre el terreno. "A Interior no sólo no le importa combatir este problema, sino que abandona a sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Sigue desoyendo las reivindicaciones en torno a la declaración de ZES (zona de especial singularidad), el reconocimiento como profesión de riesgo y la incorporación de nuevas medidas de seguridad".

Las advertencias llevan años encima de la mesa, pero la situación actual es urgente. "Seguir ignorándolas o actuar con medidas insuficientes no es solo un error político: es una grave irresponsabilidad", dicen.

Para Jucil, cada narcolancha que entra en nuestras costas sin ser interceptada, cada organización criminal que se instala en nuestro territorio y cada episodio de violencia asociado al narcotráfico "es la consecuencia directa de una estrategia fallida".