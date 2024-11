"Hazlo tú", dice el alcalde de Cádiz a PSOE e IU sobre el alquiler social en Navalips

Cádiz/El alcalde de Cádiz ha pasado de la sorpresa al enfado ante la actitud que está tomando su oposición política en la cuestión Navalips. Y es que la sugerencia del PSOE de que las 400 viviendas protegidas, de la promoción de 800 hogares en Zona Franca, sean de alquiler social y, sobre todo, sean construidas y comercializadas por las empresas públicas Procasa (Ayuntamiento de Cádiz) y AVRA (Junta de Andalucía) han terminado de indignar al primer edil que se pregunta por el papel del Gobierno de España, del que forman parte partido socialista y Sumar, donde se integra Izquierda Unida, que también ha criticado estos días el plan para la creación de un nuevo barrio para la ciudad.

"Si tan importante les parece el régimen del alquiler social, ¿por qué en lugar de decirlo no lo hacen si son los promotores de esto? Creo haber oído al presidente Pedro Sánchez decir, como mínimo, cinco o seis cifras distintas del número de viviendas que iba a hacer en España para jóvenes, pues Cádiz es el mejor sitio para hacerlas. No sé qué le impide al Gobierno de España, promotora de Navalips, en invertir en vivienda en la ciudad. Por eso, me sorprende que IU y el PSOE, que forman parte de él, digan que ese alquiler social, que les parece tan importante, tenga que hacerlo otra administración. Hazlo tú (reitera hasta en cuatro ocasiones), porque eres tú el que dices que lo quieres hacer", responde a la invitación.

Con todo, el servidor público asevera que él no huye de su "responsabilidad" recordando que el Ayuntamiento tiene un 10% de aprovechamiento de esta operación urbanística que, efectivamente, ejecutará en vivienda protegida. "Aunque yo ahora podría hacer como ellos y hacer el 50% de renta libre, porque si ese es un modelo que a ellos les parece bien, pues es que será bueno, ¿no?", ha ironizado García que con esta reflexión también incide en la incoherencia que reside entre los orígenes de este proyecto y la actual posición de PSOE e IU. "Fue su Gobierno quien me trae un proyecto donde el 50% de las viviendas son privadas, sin límite de precio. Yo quiero dar prioridad a la vivienda social, dicen, y cuando llega el momento de poder hacerlo, ponen la mitad de renta libre. Pues mire, esas dos cosas no casan", razona.

Así, la realidad para el alcalde de Cádiz es que en la parte de Navalips que le corresponde al Ayuntamiento "habrá vivienda protegida, al cien por cien". ¿El resto de las 400 proyectadas? "Pues si el PSOE quiere que sean de alquiler social, yo digo que adelante, ¿por qué no lo hacen? Ahora esta fórmula de que lo haga el de enfrente... Nosotros, de 103 viviendas en Cádiz que tenemos garantizada su financiación, el 80% son de alquiler social; vamos a comparar eso con lo que ha promovido el Gobierno de España, con PSOE e IU, en su actuación en la ciudad, pues en la única que ha tenido, que es Navalips, el 50% es privado puro y el 50% no lo sabemos todavía". "De verdad que no sé qué le impide al Gobierno de España, promotora de Navalips, en invertir en vivienda en la ciudad. De hecho, todos creíamos que íbamos por ahí y yo, de hecho, creo que Zona Franca va por ahí. Me sorprende que IU y el PSOE hayan venido a decirnos que lo hagan otra administración", concluye.