El PSOE de Cádiz quiere vivienda pública en régimen de alquiler para Navalips

Cádiz/Si hace unos días, en el pleno extraordinario sobre la operación urbanística en el terreno que ocupaba la antigua fábrica de Navalips, Óscar Torres no quiso entrar en el modelo de comercialización de las 400 viviendas protegidas de esta promoción de 800 nuevas casas, este lunes se ha posicionado claro y sin ambages en la fórmula de alquiler, ya que esta opción "garantiza" que estos nuevos hogares sean "para los gaditanos y gaditanas".

Un posicionamiento que, dicho sea de paso, ya apuntaba el secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, cuando en el Pleno ordinario del mes de septiembre instó al alcalde a que la agencia municipal de vivienda, Procasa, adquiriese parte del suelo de este nuevo barrio en Zona Franca para construir vivienda pública y lanzarla "en alquiler social o alquiler habitual y accesible para los jóvenes, en vez de darle dinero a los bancos", dijo textualmente.

En este sentido, hoy su compañero, y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, ha apostado por que, además de Procasa, como también apuntó Adelante Izquierda Gaditana en el debate en el pleno extraordinario, la agencia pública de vivienda de la Junta de Andalucía, AVRA, también forme parte de "la solución" del problema debido "a su innegable capacidad económica". "Nosotros tenemos muy claro que, cuando llegara el momento de comercializar la parte pública de esta promoción, deberían tener un papel absolutamente protagonista aquellas empresas públicas que se dedican a la construcción y comercialización de viviendas, es decir Procasa y AVRA. El hecho de que Procasa, llegado el momento, adquiera parte del suelo para construcción en régimen de alquiler no es que me parezca una buena solución, es que me parece que debe ser una de las principales soluciones para ese espacio. Pero entendemos que Procasa, individualmente, no tenga potencial económico para encarar todo ese proyecto, así que a lo mejor tiene que entrar AVRA", ha explicado Óscar Torres.

"El modelo de comercialización no viene en el Plan de Reforma Interior de Navalips, es el que decidamos"

De esta forma, y a tenor de las precisiones realizadas por el edil Carlos Paradas (Adelante Izquierda Gaditana) y del anuncio de IU de presentar alegaciones al Plan de Reforma Interior de Navalips (el que tuvo el voto favorable del conjunto del Pleno extraordinario) para que las viviendas protegidas proyectadas sean “públicas y accesibles a las familias y jóvenes", el socialista ha apostillado que el convenio entre Ayuntamiento y Zona Franca que saca adelante esta operación no obliga a una fórmula concreta de comercialización de la vivienda pública. "El modelo de comercialización no viene en el Plan de Reforma Interior de Navalips, el que decidamos nosotros", ha aclarado.

"Por eso, para nosotros ahora es inútil el debate de si se pondrán en alquiler o en venta, todavía no hemos llegado a ese punto, porque todavía lo único que se ha decidido, y con buen criterio, es que en Navalips se llegue al límite de lo que la legalidad te permite, que es hacer el 50% de vivienda protegida. ¿Qué régimen de vivienda protegida? El que decidamos, y nosotros defendemos, por supuesto, la construcción para alquiler, liderado por Procasa y AVRA, porque la prioridad en el tema de Navalips siempre ha sido construrir un nuevo barrio anexo a Loreto de vivienda para gaditanos y gaditanas, y el modelo de alquiler es el que creemos que garantiza esa realidad".

Un modelo en el que tanto Ayuntamiento de Cádiz como Junta de Andalucía tendrán que comprarle suelo al Gobierno, ya que el terreno pertenece a Zona Franca. Un modelo parecido, pero no idéntico, al que ha hecho público Izquierda Unida en sus alegaciones al plan, pues la formación también implica al Estado en esta operación apuntando que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), un organismo estatal, "está comprando suelo al Ministerio de Defensa para ofrecérselo a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la promoción de viviendas públicas por lo que Cádiz debe tener la misma consideración y no destinarse al pelotazo”.

"Es verdad que en estos días se están escuchando diferentes interpretaciones sobre el tema Navalips, que si yo estuve a favor, que si yo estuve en contra, pues mire usted, vamos a mirar hacia delante. Aquí estamos hablando de construir 800 viviendas, que desde que se construyó el barrio de Astilleros es la principal iniciativa en materia de vivienda que tiene nuestra ciudad, y estamos hablando que 400 serán vivienda pública, y, si las administraciones tienen la voluntad suficiente y la altura de miras que merece esta ciudad, se harán a través de empresas públicas de vivienda y en construcción en régimen de alquiler", ha zanjado Torres.