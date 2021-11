¿Qué hacer y qué no hacer en caso de un incendio en casa?

Un fallecido y tres personas ingresadas en el hospital, además de varias viviendas seriamente afectadas, fue el balance del incendio que tuvo lugar este martes en una vivienda de la barriada de La Paz, en la calle Eduardo Benot.

La mujer tenía 68 años, y dos de los afectados son menores de edad. El Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo del la investigación, a través de la Policía Científica, que en la mañana del incendio se afanaba en el hallazgo de pruebas y en la recopilación de testimonios de posibles testigos para así poder aclarar los motivos que pudieron provocar este incendio que ayer asombró a todos los gaditanos.

Desde el Consorcio de Bomberos de la Provincial de Cádiz no cejan en publicar a través de las redes y a través de distintas conferencias que imparten en distintos colegios de la provincia algunos de los consejos sobre qué hacer y qué no hacer en el caso de que se detecte un incendio en el hogar.

Sin duda, la prevención es la mejor manera de evitar este tipo de siniestros pero, una vez detectados, es siempre bueno saber cómo se debe actuar par así intentar paliar no sólo los daños materiales sino, por supuesto, también los personales.

Llamar a los bomberos. Hay que intentar mantener la calma y llamar al 085 desde un lugar seguro.El lugar más seguro. La evacuación no es siempre necesaria y puede ser peligrosa. Cuando el incendio no se produzca en su vivienda, esta es el lugar más seguro para usted, a no ser que los servicios de emergencia le indiquen otra medida. Cierre las puertas, ponga trapos en las rendijas y aléjese de la zona afectada. Si abre la puerta de la casa, el humo accederá al interior.

El peligro del humo. Nunca intente acceder a una zona inundada de humo y si se encuentra ya en ella, avance agachado y pegado a la pared. No intente subir a la azotea, arriba es donde hay más humo. No olvide que el humo es mortal y constituye el mayor peligro en un incendio, ya que puede afectarle en pocos minutos y producirle un desmayo que impida su evacuación o localización. Tampoco se deben usar los ascensores, podría quedarse atrapado en ellos.

El incendio en casa. Si el incendio se produce en su casa y no puede salir, cierre puertas para aislar el fuego y evitar la propagación del humo. No abra las ventanas, ya que el oxígeno avivará el fuego y propagará el humo. Si se le prende la ropa, trate de rodar por el suelo. Cuando el fuego se produce en una sartén, cúbrala con una tapadera o un paño húmedo, nunca arroje agua, podría extender el incendio o quemarse. Si se produce un cortocircuito, corte la corriente y si hay una fuga de gas, no toque interruptores ni aparatos eléctricos, cierre la llave de gas, abra puertas y ventanas para ventilar y avise a los bomberos.

Hacerse ver por la ventana. Cuando esté aislado en una habitación o en su casa, asómese a la ventana, hágase ver por los miembros de emergencia y espere indicaciones.

La necesidad de informarse. Informarse de cómo actuar correctamente en caso de incendio y darlo a conocer a su familia o sus compañeros de casa, puede salvar su vida y la de los demás.

¿Cómo se usa un extintor?

No suele ser lo habitual aunque sí debería serlo. Es rara la casa particular que cuenta con un extintor a mano, sobre todo en lugares cercanos a la cocina que es donde se suelen tener su origen buena parte de los fuegos que se generan en los domicilios.

Un extintor homologado se puede comprar en una tienda online como Amazon por menos de 20 euros. Pero, a pesar de que las instrucciones sobre su uso suelen estar impresas en el propio extintor en distintos idiomas, siempre es bueno tener unas nociones básicas para su uso correcto:

Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado.

Paso 2. Acérquese al siniestro tanto como se lo permite el calor, asegurándose de no poner en riesgo su integridad física. Mantenga el extintor siempre en posición vertical.

Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento.

Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas desde la distancia segura recomendada.

Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento para descargar el agente extintor que suele ser en forma de polvo.

Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico, hasta que el fuego esté apagado. Muévase hacia adelante o alrededor del área mientras el fuego disminuye. Observe el área en caso de que haya reignición y así evitar que el fuego pueda revivir de sus propias cenizas.