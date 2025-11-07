"Con la de guerra de Ucrania, Putin ha resucitado el derecho de conquista, proscrito por la Carta de las Naciones Unidas"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat pronunció ayer en Cádiz una conferencia titulada ‘El regreso de la guerra’. Lo hizo invitado por el Club Liberal 1812 en el Edificio Constitución de 1812 de la Universidad de Cádiz. Antes de su intervención desde Diario de Cádiz conversamos con este experto en defensa, estrategia y derecho militar y geopolítica internacional. Rodríguez Garat analiza cómo en las últimas décadas la guerra ha pasado de estar proscrita a ser, no solo asumida, sino incluso aplaudida, resucitando el derecho de conquista. El experto apunta las causas que llevan a determinados líderes a enfrentar a sus pueblos contra otros pueblos con el único fin de perpetuarse en el poder.

Pregunta.Viene usted a hablar del regreso de la guerra. Pero, ¿hubo algún momento en la historia en el que no hubiese guerra?

Respuesta.'El regreso de la guerra' viene a ser un título, por así decirlo, de carácter comercial, porque la guerra no se ha ido nunca del mundo. El título más correcto para lo que voy a contar habría sido ‘De la guerra proscrita, a la guerra aplaudida’, que viene a reflejar lo que ha ido cambiando en el mundo, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, aunque ya desde luego empezó antes: reglas que se respetaban por la comunidad internacional hasta hace poco tiempo ya prácticamente no cuentan para los poderosos. “Hemos visto como Trump y Putin se reunían para discutir el reparto, por así decirlo, de las tierras raras de Ucrania y del propio territorio de Ucrania, a pesar de que la Carta de Naciones Unidas respeta el principio de integridad de las fronteras. Y de ahí en adelante hemos visto cómo la ley del más fuerte viene a sustituir poco a poco a todo el ordenamiento y a todas las reglas que regían las relaciones entre las naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial”, añadió. "El cambio es importante. La guerra de Ucrania ha venido a resucitar el derecho de conquista, no la guerra en sí, que ya existía, pero sí el derecho de conquista, que estaba proscrito en la Carta de las Naciones Unidas sí que reaparece. Desde la Segunda Guerra Mundial, esta es la primera vez que se produce una guerra para conquistar territorio de otro país.

P.¿Es ese el objetivo final de Putin?

R.Al principio él trató de decir que no tenía interés territorial, pero hoy en día todos le hemos visto decir que no acepta ninguna tregua, no antes al menos de que se le entreguen las cuatro regiones que ha declarado como suyas. Hay muchos pretextos para esto, pero el objetivo fundamental de Putin, es efectivamente la conquista de cuanto más territorio de Ucrania, mejor.

P.Pero, ¿Por qué? ¿Para qué?

R.Esa es una excelente pregunta: ¿Por qué un príncipe, un político, un líder quiere conquistar territorio? La razón fundamental de esto a lo largo de toda la historia es que buscar el poder interno, el prestigio que da la conquista, el alinear a su propio pueblo detrás de él en una guerra. Como escribió Maquiavelo en 'El príncipe', esto es lo que ha motivado la mayoría de las guerras que han asolado a la humanidad. Porque lo que está tratando Putin al conquistar Ucrania es cambiar el régimen democrático que heredó de Yeltsin por un régimen autoritario en el que él es el único líder vitalicio, un nuevo zar, y la única forma de conseguir un cambio como ese es esto. También en el caso de líder chino Xi Jinping, que también ha cambiado el régimen para hacerse el líder vitalicio: enfrentar a su pueblo contra otros. Y es en el fondo lo que muchos tememos que puede estar en la cabeza del presidente Trump.

P.¿Y qué hay en la cabeza de Netanyahu?

R.Él evidentemente no puede aspirar al liderazgo eterno, pero cuanto más le dure, mejor para él, puesto que tiene serios problemas pendientes con la justicia. Está procesado por corrupción en anteriores mandatos y lo que sí que ha conseguido, a cambio de que no se oponga al plan de futuro de Trump en Gaza, es que el propio Trump que haya pedido al parlamento de Israel que lo indulte para librarle por lo menos de las peores consecuencias de su procesamiento.

P.¿Persigue Trump una guerra con Venezuela?

R.No, en absoluto, no creo que Trump esté pensando desplegar soldados en Venezuela. La guerra no le conviene. Su propio electorado no es partidario de aventuras coloniales. Lo que sí es verdad que esta guerra que ha declarado contra el narcotráfico, que no es tal guerra, atacando embarcaciones que debería detener en lugar de hundir, sí que le sirve, como otras muchas cosas que hace, para que sus bases electorales aplaudan la dureza con la que él trata los problemas que otros como el presidente Biden no han sabido resolver. Trump se da por satisfecho con estos ataques puntuales al narcotráfico, puede que alguna vez decida prolongarlos en tierra, pero no va a haber una invasión de Venezuela porque sería lo contrario de lo que él pretende transmitir a sus votantes.

P.Le he leído que España debe prepararse para el combate ¿ve necesario un mayor gasto militar?

R.La Unión Europea ha acordado que hacia el 2032 los países de la UE debería invertir en torno al 3% de su PIB en Defensa. Todo eso forma parte de un Plan de Rearme de la Unión Europea, que está publicado en un libro blanco y que está acompañado de medidas económicas de la propia Unión que prevén la posibilidad de autorizar mayor gasto a las naciones. Es un proyecto consolidado. Pero ese proyecto se ha visto tapado por la imposición de Donald Trump de hacer efectiva la baladronada que supuso el anunciar, creo recordar que en Niza, que iba a exigir a los aliados de la OTAN un 5% de su PIB en Defensa. Para mantener a Trump dentro de la OTAN, que es importante porque la Unión Europea no pude defenderse sola, por el momento, tardará algunos años en estar en condiciones de hacerlo, los líderes europeos han aceptado esa imposición de Trump, pero en el año 2035, que es lo que casi todo el mundo olvida decir, con una revisión en 2029, cuando Trump haya terminado ya su mandato. A pesar de ese 5%, nadie se va a ver forzado en sobrepasar ese 3% aprobado por la UE.

P.¿España podría ser expulsada de la OTAN por no cumplir con ese 5%?

R.No, en absoluto, no existe ningún mecanismo que lo permita. Ningún país de la OTAN va a cumplir con el 5%. Faltan 10 años y Trump se irá en 2029. Y no se puede cambiar el tratado porque todas las decisiones en la OTAN se toman por unanimidad. Las amenazas de Trump en la mayor parte de los casos no son más que fanfarronadas.

P.También ha dicho usted que el pueblo debe entender que las armas sirven de poco si no se está dispuesto a empuñarlas. Y que el pueblo tendrá que decidir si quiere un ejército preparado ¿Está usted a favor de la vuelta del Servicio militar obligatorio?

R.No, en absoluto. El pueblo no tiene que ser quien empuñe las armas. Para eso tiene un ejército profesional, al que sería bueno dotarlo de algunas reservas, que podrían conseguirse como en Alemania, con un servicio militar corto, voluntario y pagado. Podría ser una solución para España. Pero no estamos pensando en ponerles un casco y darles un fusil a los españoles. Lo que sí necesita la Defensa de España es que el pueblo rearme su moral, que entienda lo que está ocurriendo y que sea capaz de apoyar las decisiones que tome el Gobierno, que pueden ser difíciles a la hora de defender España, que después de tantos años de paz como hemos vivido todos los europeos, resultan difíciles de entender a la sociedad. Aumentar hasta quizá un 3% el presupuesto de Defensa en 2030 es un problema para la sociedad, que tiene otras necesidades. Sin embargo, no es algo que nos hayamos inventado, si no es algo que surge porque personas como el presidente Putin y otros candidatos a príncipes, que prefieren utilizar los recursos de su pueblo para ese regreso de la guerra del que hablo.

P.¿Quién gana principalmente con las guerras?

R.Los líderes. Todas las guerras de la humanidad que yo recuerdo se producen por razones domésticas, son la continuación de la política interna de las naciones. Todos los líderes que han comenzado una guerra lo hacen por razones internas y lo que buscan realmente es el poder. ¿Qué buscaba Julio César con la guerra de Las Galias? Poder conseguido a través de la celebración de un triunfo en foro romano en el que le ponían una corona de laurel y lo consagraban como vencedor. Eso es lo que se busca en todas las guerras. Hay muchos que se aprovechan de las guerras, pero quienes las ganan los líderes malvados y amorales que las declaran.

P."La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz", decía Thomas Mann ¿Estamos ante un fracaso generalizado la política internacional y de la diplomacia?

R.Sí, la diplomacia tiene su valor, pero evidentemente cuando se enfrenta con un líder que necesita la guerra para mantener el poder, su valor desaparece. Es un complemento de otras medidas, pero no puede ser la única solución, porque no hay nada que el mundo le pueda ofrecer a un líder como Putin o Kim Jong-un que le haga desistir de esa ambición de poder y de gloria que está en el fondo de las guerras. Maquiavelo ya lo contó mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Evidentemente, la guerra es el fracaso de las reglas que rigen a la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque aunque la guerra es una decisión, se buscan pretextos en los problemas que existen. Por ejemplo ¿qué busca Trump hundiendo lanchas de narcotráfico? Prestigio, votos, poder, pero verdaderamente hay algo detrás de eso que es que sus votantes están descontentos con las formas tradicionales de combatir e narcotráfico porque no han dado suficientes resultados y en lugar de revisar las reglas del juego, él ha preferido o romperlas. Con todas las guerras pasa lo mismo. Podríamos encontrar soluciones mejores que las que hay para privar de pretextos a los malvados, pero a pesar de todo, los malvados siempre van a encontrar una razón en la historia o en la realidad del reparto de los recursos o en agravios reales o inventados, o en diferencias ideológicas o en la propia religión.

P.En el caso de Gaza ¿considera legítimo convertir en un conflicto militar lo que debería haber sido una acción policial contra el terrorismo de Hamás?

R.La guerra es legítima, pero está mal librada porque Israel ha cometido muchos crímenes de guerra, pero no se puede combatir con la policía el ataque de una potencia exterior, por así decirlo. Aunque la ONU considera que Gaza está ocupada por el Gobierno de Israel, la policía de Israel no puede entrar en Gaza a detener a nadie de Hamás. La acción policial está muy bien para un conflicto terrorista interno como era la ETA, pero cuando se trata del gobierno efectivo de Gaza como era Hamás, que había sido en principio elegido por los habitantes de Gaza y había expulsado a tiros a la Autoridad Nacional Palestina. Cuando se trata de defenderse de una acción terrorista liderada por un gobierno en un sitio donde Israel no puede ejercer ninguna acción policial la solución, es, efectivamente, la guerra. Cuando Israel le declaró la guerra a Hamás nadie protestó porque todo el mundo entendió el derecho de Israel a la legítima defensa. El problema es que a partir de los primeros meses de la guerra, ante la imposibilidad de derrotar a un enemigo que realmente no daba la cara, porque lo de Hamás es una insurgencia, no es un ejército profesional, Israel empezó a organizar la fuerza militar, en principio restando importancia a los daños colaterales y luego -al menos por eso está procesado Netanyahu como criminal de guerra- provocando esos daños colaterales con intención, justificándolos con el pretexto de combatir a Hamás. Pero no cabe descartar que haya utilizado el pretexto de combatir a Hamás para llevar a cabo ataques a civiles y presionar así para que se rindiese. El fin es justo pero los medios, no. Por eso Netanyahu está procesado, pero es importante precisar que de los tres delitos en relación con conflictos bélicos que define el Estatuto de Roma: crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, los fiscales del Tribunal Penal Internacional imputan a Netanyahu por los dos primeros, no por genocidio. Pero los españoles definimos, porque queremos y es nuestro derecho como hablantes, como genocidio la muerte de muchos palestinos. Pero no es así como está tipificado el genocidio en el derecho internacional.

P.¿Lo veremos condenado alguna vez?

R.En absoluto. Porque evidentemente no se va a dejar capturar. Es importante para el líder de un país democrático estar condenado por esos dos delitos. Normalmente estamos acostumbrados a que se impute por esos crímenes muy graves a líderes autocráticos, no democráticos. Evidentemente, él no va a visitar ningún país donde pueda ser detenido y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional. Pero estoy convencido de que si es juzgado será condenado por esos delitos.

P.Decía Albert Einstein que no sabía con qué armas se luchará en una Tercera Guerra Mundial, pero sí que sabía con cuáles se luchará en la cuarta: Con palos y con mazas ¿Estamos ante una inminente amenaza nuclear?

R.No, el arma nuclear está para amenazar no para usar. En el momento que se usan, esos líderes malvados saben que van a morir y no es eso lo que están buscando. Si algo tienen en común Putin, Kim Jong-un. Xi Jinping y en el mundo democrático, Trump y Netanyahu es que ninguno de ellos se suicida. Por lo tanto, no estamos en esta tesitura. Einstein dijo eso hace mucho tiempo. Si hoy volviera a hablar diría que la tercera guerra mundial tendría más de híbrida que de guerra real y probablemente a la cuarta le pasaría lo mismo. Hemos encontrado una nueva forma de combatir en la cual no se pone en riesgo el futuro de la civilización, no porque nos hayamos vuelto buenos los seres humanos, sino precisamente porque todos tenemos instinto de supervivencia. La guerra nuclear terminaría con la humanidad y nadie quiere eso.