El almirante Juan Rodríguez Garat estará este 6 de noviembre en Cádiz, invitado por el Club Liberal 1812

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat pronunciará esta tarde en Cádiz una conferencia titulada ‘El regreso de la guerra’. Lo hará invitado por el Club Liberal 1812 en la Sala Simón Bolívar del Edificio Constitución de 1812 de la Universidad de Cádiz, situado en el Paseo Carlos II, número 3, de la capital gaditana, a partir de las 19:00 horas.

“El título más correcto para lo que voy a contar habría sido ‘De la guerra proscrita a la guerra aplaudida’, que viene a reflejar lo que ha ido cambiando en el mundo, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, aunque ya empezó antes: reglas que se respetaban por la comunidad internacional hasta hace poco tiempo ya prácticamente no cuentan para los poderosos”, adelantó a Diario de Cádiz el almirante.

“Hemos visto como Trump y Putin se reunían para discutir el reparto de las tierras raras de Ucrania y del propio territorio de Ucrania, a pesar de que la Carta de Naciones Unidas respeta el principio de integridad de las fronteras. Y de ahí en adelante hemos visto cómo la ley del más fuerte viene a sustituir poco a poco a todo el ordenamiento y a todas las reglas que regulan las relaciones entre las naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial”, añadió.

Juan Rodríguez Garat ejerció el cargo de Almirante de la Flota (ALFLOT) durante 24 meses hasta 2018, año que pasó a la situación de reserva tras más de cuarenta años de servicio activo. Estuvo 24 años embarcado, con últimos destinos en el Grupo Permanente Nº 1 de la OTAN (SNMG 1) y la Fuerza de la Unión Europea en Atalanta y Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (SPMARFOR).

En tierra el almirante Rodríguez Garat fue profesor de organización en la Escuela de Guerra Naval y ocupó diversos puestos en el Estado Mayor de la Flota, Estado Mayor de la Armada y Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. Desde julio de 2015 hasta su nombramiento como Almirante de la Flota, ocupó el cargo de Jefe de Personal de la Armada.

Es especialista en comunicaciones y Diplomado de Estado Mayor en el Reino Unido, donde cursó con distinción un Máster en Estudios de Defensa por la Universidad de Londres.

Posee la Gran Cruz del Mérito Naval, de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Guardia Civil, además de otras once condecoraciones militares nacionales y extranjeras.