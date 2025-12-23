La Guardia Civil y la Policía Local desmantelan en Cádiz un punto de venta ilegal de artículos pirotécnicos

La Guardia Civil y la Policía Local de Cádiz han desarticulado un domicilio particular en donde se vendían productos pirotécnicos. En total, se han requisado 11.289 unidades de este tipo de material preparado para su venta.

En esta actuación han participado miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y del Grupo Gadir de la Policía Local de la capital gaditana. Ambos cuerpos se encuentran en estas fechas realizando diferentes actuaciones para la prevención de la venta irregular e ilegal de artículos pirotécnicos para erradicar o reducir los accidentes, con el objetivo de proteger, especialmente, a los menores.

Las pesquisas se centraron en esta ocasión en una vivienda de la localidad de Cádiz, en donde vendían a menores una gran cantidad de artificios sin disponer de autorización para esta actividad comercial, hecho unido a que esta venta está prohibida expresamente a menores de edad.

La tenencia de este tipo de artículos fuera de las medidas de seguridad establecidas en la normativa constituye un riesgo real y significativo para la seguridad de las personas, los bienes del inmueble y su entorno, pudiendo originar situaciones de peligro grave por explosión, incendio o contaminación.

Los agentes tuvieron que solicitar autorización de entrada y registro para intervenir los efectos ante la resistencia a desistir la actividad ilegal. En el registro se localizaron un armario con el material pirotécnico, 11.289 unidades, productos químicos, dos bolsas de carbón y una bolsa llena de mecheros, lo que aumentaba considerablemente los riesgos, motivo por lo que se ha investigado como un delito de depósito de explosivos.

También se han realizado dispositivos para la prevención en las numerosas ferias y establecimientos de la provincia, donde podría ser habitual la venta de artefactos pirotécnicos.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Cádiz, como Unidad especialidad en la competencia exclusiva de las funciones derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos, ha dirigido y coordinado en el resto de localidades un dispositivo en el que se han inspeccionado establecimientos susceptibles de dedicarse a la venta ilegal de artefactos pirotécnicos, que ha dado como resultado la aprehensión de 65.585 unidades de artificios pirotécnicos y la interposición de 25 denuncias por infracción administrativa a establecimientos por su venta ilícita o por irregularidades en su venta a la Subdelegación de Gobierno.

Para poder comercializar artefactos de este tipo, además de disponer de la preceptiva licencia de apertura, el establecimiento en cuestión tiene que dar cuenta a la Guardia Civil de la venta de estos artículos y disponer del perceptivo epígrafe fiscal.

Así, la Guardia Civil de Cádiz ha incidido en que el resto de comercios no pueden vender más que exclusivamente bengalas y resto de artificios de la clase F1, excepto los denominados truenos de impacto, aunque siempre y cuando hayan hecho la oportuna comunicación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Este permiso supone además la prohibición de tener almacenados más de cinco kilos netos de este tipo de material, dado su carácter altamente inflamable.

Finalmente, se recuerda que no se pueden vender las tradicionales "bombetas" que los padres acostumbran a comprar a sus hijos en kioscos o puestos ambulantes.