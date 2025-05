La guardería La Casita en el barrio Guillén Moreno de Cádiz cerrará en julio

La capital gaditana perderá una guardería el próximo curso. Se trata de La Casa de Niñas y Niños, popularmente conocida como La Casita, una escuela infantil para niños de 0 a 3 años ubicada en la calle Pleamar, barriada Guillén Moreno, abierta en 1992 y gestionada por la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular en convenio con la Junta de Andalucía. Este convenio debería haberse renovado ahora, pero la firma no se va a llevar a cabo.

Las familias han mostrado su malestar y su sorpresa ante el cierre, aunque afortunadamente han encontrado acomodo para sus hijos en otras escuelas infantiles, principalmente en Boliche, ubicada en la calle Periodista Federico Joly de la barriada de La Paz y gestionada por la Asociación Alendoy.

La Casita, enclavada en un edificio de propiedad municipal, cuenta con tres aulas, una de 0 años con 7 alumnos, la de 1 año con 12 escolares y la de 2 años con 11, además de comedor, cocina y un espacio exterior de juegos. El cierre afecta a cuatro trabajadoras, tres profesoras y una limpiadora.

La presidenta de la Liga Española de la Educación en Cádiz, Charo Sánchez, confirma el cierre, debido a la imposibilidad de acometer el pago a las cuatro empleadas, tres profesoras y una limpiadora, y a un déficit de aproximadamente 50.000 euros que se lleva arrastrando desde 2018.

Aquí entra en juego, una vez más en lo que concierne a la educación en Cádiz, el acuciado descenso de la natalidad. Explica Sánchez que “la Junta de Andalucía subvenciona por plazas. El centro cuenta con 41, pero este curso solo tenemos 30, y las cuentan no salen”. Añade que la Junta, por convenio, les obliga a tener abiertas las tres aulas, “y aunque no llenamos las plazas tenemos que pagar los sueldos, pero no nos da para ello. Para nosotros es duro cerrar, pero estamos ahogados y no nos dan crédito en ninguna parte”.

"Necesitaríamos mínimo 37 niños"

Según Charo Sánchez, para que La Casita no fuese deficitaria “necesitaríamos mínimo 37 niños”, y el panorama en cuanto a natalicios en la ciudad no aclara el futuro de la escuela. Al contrario, “porque no hay niños y los nacimientos no subirán en los próximos años, de ahí que hayamos decidido no renovar el convenio”.

La Liga reconoce que ya intentó acabar con este proyecto hace “tres o cuatro años”, cuando incluso había menos alumnos que ahora, pero el convenio en vigor no lo permitía. El acuerdo acababa este año y la Liga ha decidido no renovarlo.

Hace unos días se celebró una reunión con la Liga, las familias afectadas y la Junta de Andalucía, en la que se decidió la reubicación de los escolares, casi todos, en Boliche. “Por esa parte estamos menos disgustados, pero nos preocupa el tema del personal. La próxima semana vendrá el gerente de la Liga desde Madrid, donde tenemos la central, para reunirse con los trabajadores. A ver si podemos lograr que entren en otros proyectos nuestros o llegar a un acuerdo de indemnización”, aclara Charo Sánchez.

La Casita seguirá abierta hasta el mes de julio. En septiembre, tras las vacaciones de agosto, este centro infantil ya será historia.