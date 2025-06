Un grupo de Cádiz y de Sevilla atrapado en Jerusalén por el conflicto de Oriente Próximo: "Es verdaderamente impactante"

Lo que iba a ser una peregrinación más se ha convertido en una tensa situación de incertidumbre a la espera de poder regresar a España. El estallido del último conflicto en Oriente Próximo ha sorprendido en Tierra Santa a varios gaditanos y sevillanos que participan en una de las peregrinaciones organizadas por la asociación Estrella de Belén.

Esta entidad organiza a lo largo del año varias peregrinaciones a los Santos Lugares, con los que además colabora realizando acciones de ayuda humanitaria. El 6 de junio viajaron hacia Tierra Santa estos andaluces; apenas 9 personas de Cádiz y de Sevilla, en esta ocasión, lideradas por el presidente de la entidad, Juan Antonio Laluz, y acompañadas también por el director espiritual, un franciscano de la Custodia de Tierra Santa.

Los peregrinos de Cádiz y Sevilla que se encuentran en Tierra Santa.

"La peregrinacion se estaba desarrollado con normalidad, sin ningún problema y con el programa previsto al completo, incluyendo los lugares de Cisjordania: Jericó, Betania y Belén, donde se pernoctó", explica Laluz. Todo se desarrollaba con absoluta normalidad, por tanto; incluida la estancia final en Jerusalén "donde la situación hasta el jueves por la noche era de calma y tranquilidad".

Pero este escenario idílico de los peregrinos gaditanos y sevillanos varió drásticamente en la tarde del viernes; justo cuando estaba previsto el regreso de la expedición a España. "El vuelo quedó anulado debido a la situación actual", informa el responsable de Estrella de Belén.

El nuevo plan que aguarda este grupo de 9 personas ahora es seguir en Jerusalén hasta la mañana de este domingo, cuando "si todo transcurre con normalidad" -como avisa Juan Laluz- se desplazarán a Jordania, desde donde ya tienen concertado un vuelo a Madrid. Sí puntualiza este gaditano, funcionario municipal y presidente de la Archicofradía del Rosario, que en todo momento el grupo ha estado asistido por la agencia de viajes contratada en España (Interpax Sireica) y por la agencia en Tierra Santa (Net Tour), "encargándose de todas las gestiones necesarias para poder regresar a casa y que nuestra estancia en estos últimos días haya sido lo más adecuada posible".

Juan Laluz, ante las vallas y los soldados que impiden el paso a la ciudad vieja de Jerusalén.

Pese a esta relativa situación de calma y normalidad que viven los peregrinos 'atrapados' en Jerusalén, Laluz reconoce que lo que están viviendo en las últimas horas es "cosa verdaderamente impactante". "Personalmente he vivido situaciones diversas en las 45 ocasiones que he estado por estas tierras, pero hasta ahora no había tenido la experiencia de vivir en primera persona la situación actual del país. Ver Jerusalén bajo el ruido de las sirenas, sin peregrinos, sin el bullicio de sus calles, sin el ruido de los comercios, sin las aglomeraciones para acceder a los Santos Lugares, con celebraciones y santuarios vacíos, es verdaderamente impactante", detalla el responsable de la peregrinación, que recuerda que algo así ya se vivió durante la pandemia. "Pero los motivos eran otros", apunta.

"Por primera vez he visto cerrar al público la ciudad vieja", sigue contando Juan Antonio Laluz, que apunta a que gracias que consiguieron convencer a un cuerpo de guardia de soldados israelíes de los que ahora abundan en Jerusalén y alrededores "pudimos llegar hasta la misma puerta de la Basílica del Santo Sepulcro, cerrado como nunca se había hecho".

"Allí, ante sus puertas cerradas, oramos y pedimos por la Paz siempre necesaria y ahora más que nunca en esta Tierra", concluye este gaditano que confía en que el conflicto armado desatado este viernes entre Israel e Irán no tenga más consecuencias en esta accidentada peregrinación.