Una gran producción contrata a unas 400 empresas locales en la industria audiovisual

Cada euro invertido por la Administración pública en producciones audiovisuales supone un retorno de nueve euros para la economía de la zona. Con los incentivos fiscales a la industria se ha conseguido que grandes producciones internacionales se fijen más en nuestro país y se interesen en realizar contrataciones locales hasta conseguir que un proyecto de gran calado pueda salpicar a 400 empresas de la zona.

Así nos los explica Piluca Querol, directora de la Andalucía Film Commission, durante el III South International Series de Cádiz, con la que hablamos de impacto económico, de la salud de la industria, de inversión pública, de proyectos...

La entidad busca la promoción de la comunidad para atraer rodajes, sobre todo producciones internacionales de calado, así como apoyo a las empresas y profesionales del sector. Está apoyada por una cada vez más amplia red de oficinas locales en numerosos municipios de Andalucía, con los 300 días de sol al año, los paisajes naturales y urbanos y demás factores que sirven de escaparate a Andalucía para ayudar a venderla fuera, aunque no todo son las localizaciones.

Como explica Querol, el sello de calidad de los profesionales y las empresas andaluzas es fundamental. "Aquí se trabaja bien y cada vez lo saben más ahí fuera". Andalucía es un lugar amable, con diversidad y seguro, "porque la inseguridad tiene un altavoz feroz y si sale algo mal se entera todo el mundo". La llegada de grandes rodajes ha supuesto un mayor bagaje para la industria local, con profesionales que incluso han tenido oportunidades en los focos más productivos donde los han reclamado después de trabajar en estos proyectos.

"Como tenemos esos grandes profesionales, las producciones están a gusto y repiten, como nos ha pasado con The Crown, como nos pasó con Juego de Tronos y otras producciones. En la siguiente temporada, efectivamente, la contratación es mayor y ya conocen a los equipos" argumenta Piluca Querol.

Mayor producción

Tras la pandemia hubo un boom en la producción audiovisual. En los meses de encierro "nos salvó la cultura, el entretenimiento, lo consumimos todo y el mundo entero quería más contenidos", resume la directora. Tras unos años increíbles se ha frenado un poco el nivel, pero se sigue produciendo bien y "en Andalucía estamos en una buena tendencia".

Sí es cierto, reconoce, que hace falta más producción andaluza y para eso hay que hacer un gran trabajo "abriendo ventanas" en mercados exteriores donde la coproducción de contenidos puede ser una salida factible. Diego del Pozo, gerente de contenido de Antena 3, afirmaba el lunes que nunca antes se había vendido tanta ficción de las cadenas de televisión españolas al exterior, sin embargo resta ese paso en la industria andaluza donde falta impulso para llegar a acuerdos con productoras internacionales como, por ejemplo, ocurre con CAT3 en Cataluña.

Otra debilidad que se podría reseñar del sector en Andalucía es la falta de escuelas de cine potentes, aunque desde la formación profesional se está cualificando a grandes profesionales. La industria, además, intenta hacerse fuerte a través de herramientas como el Cluster Audiovisual de Andalucía, con el Polo Tecnológico de Málaga como referente añadiendo a las peliculas y series el abanico de los videojuegos, la animación y los efectos especiales.

Los incentivos fiscales

Un factor clave para explicar la consolidación de las producciones y, sobre todo, para que las empresas locales se vean beneficiadas con la llegada de contrataciones. El incentivo fiscal a las contrataciones en el terreno han permitido que grandes producciones que se asientan durante semanas de trabajo cuenten con 400 empresas locales como decíamos al inicio, puesto que antes venían desde los lugares de origen con todo el personal. Ahora les interesa contar con el mayor número de profesionales posible en el terreno, por lo que la directora de la Andalucía Film Commission invita a que el público se quede a ver los títulos de crédito, para ver cuánta gente hace falta para una producción.

Tan vital es el tema de la fiscalidad en el sector que las mejores condiciones que presentan País Vasco y Canarias las convierten en escenarios en otra liga con las que no se puede competir. Nuestros 'rivales' son el resto de comunidades con las que compartimos régimen fiscal, aunque hay comunidades como Cataluña que cuentan con líneas de apoyo directas a la producción que son muy buenas.

Querol destaca que el incentivo fiscal en la producción audiovisual está muy bien fiscalizado, revisado y analizado, desde la contratación, los permisos, los riesgos laborales... "hasta cuando sale una imagen de dron se busca si se han tomado las medidas de seguridad adecuadas", ejemplifica.

La industria en datos económicos

"Cada euro público invertido a través del programa de incentivos fiscales a las producciones internacionales generó 9 euros adicionales para la economía española", según se recoge del estudio realizado por Olsberg para la Spain Film Commission entre 2019 y 2022 y cuyas conclusiones siguen pudiéndose extrapolar a día de hoy según Piluca Querol.

La Andalucía Film Commission presentará pronto los datos de impacto económico del ejercicio de 2024 cuya memoria tienen preparada pero aún no han publicado. El último documento al que alude es el de 2023, cuando se atendieron 1.381 producciones en suelo andaluz que generaron 21.018 puestos de trabajo y dejó un impacto directo e indirecto de 110.031.600 euros.

El estudio de Olsberg para el periodo 19-22 en España arroja que las 165 producciones internacionales que se beneficiaron de incentivos fiscales en España, generaron un gasto total de más de 1.300 millones de euros en la economía del país. Este gasto tuvo un impacto tan significativo en la economía, que su Valor Agregado Bruto (VAB) se calcula en casi 1.800 millones de euros.

Además, estima que se crearon una media de 7.080 empleos a tiempo completo al año: aproxima damente 1.300 directamente relacionados con la industria audiovisual, y 5.780 empleos derivados de los impactos indirectos e inducidos, es decir, empleos creados en la cadena de suministros y como resultado del gasto de los empleados de las producciones en el territorio.

En Cádiz el impacto económico según fuentes municipales de los rodajes en la ciudad entre el año pasado y lo que llevamos de este alcanza los 5,7 millones de euros.