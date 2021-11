El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado "el nuevo circo montado por Kichi y su grupo en la reunión de la Comisión de Nomenclátor de esta mañana, en la que -entre otras cosas- se ha dedicado a llamar fascista a nuestra portavoz, Carmen Sánchez, por pedir que se cumpla un acuerdo del Pleno. Los gaditanos están hartos de los caprichos de Kichi con el cambio de nombres de las calles. La ciudad tiene mil problemas más urgentes que el cambiar nombres; limpiar las calles, garantizar la seguridad en los barrios y en el centro, atender a las personas sin hogar que no paran de crecer en número…, pero esta es la manera de Kichi de distraer la atención y de desviar el foco sobre el desastre de su gestión. Y lo peor de todo es que el PSOE sigue tragando todo lo que le echen: hoy se han tragado un punto en la comisión de nomenclátor que va en contra del acuerdo plenario que ellos mismo propusieron en octubre de 2020".

El Grupo Popular pidió hoy la retirada del punto de la Comisión de Nomenclátor, que contemplaba cambios en 24 calles, esgrimiendo que la propuesta de cambio de nombres de esas vías "porque incumple el acuerdo plenario de 30 de octubre de 2020, en el que el propio PSOE pedía que se elaborara una ordenanza reguladora de Nomenclátor relativa a la denominación y rotulación de vías (…) en un plazo no superior a seis meses. Es decir, que tendría que haber estado aprobada en abril de este año, y ahora, en noviembre, sin haber hecho nada al respecto, traen el cambio nada menos que de 24 calles, y el PSOE va y se lo traga y vota en contra de la retirada del punto".

Fascismo puro y duro con miles de gaditanos

Los populares pedirán en Secretaría General que conste en el acta de la reunión de hoy las veces que Kichi y Demetrio han llamado fascista a Carmen Sánchez durante la reunión de la Comisión de Nomenclátor "para tomar las medidas oportunas. Estamos ya algo cansados de las chulerías del alcalde y sobre todo de sus modos de cacique. Entre otras perlas, cuando le hemos pedido que el asunto se aborde con sentido común nos ha dicho directamente que con los concejales del PP no se va a sentar. Eso es lo que le importan los miles de gaditanos a los que representamos estos concejales. Y este es el que va dando lecciones y diciendo quien es un fascista y quien no".

Participación en el proceso

El Grupo Popular también pidió hoy, en el seno de la Comisión de Nomenclátor que el proceso de cambio de nombre de las calles cuente con la participación activa de todos los grupos municipales y no se haga "tal y como viene siendo costumbre con este Equipo de Gobierno, en un ordeno y mando donde impera el sectarismo y el revisionismo más caduco".

Cuatro años esperando el acuerdo de Pleno de Miguel Ángel Blanco

"El fascismo que dicen combatir es el que ellos emplean a diario para pisotear el mandato de los gaditanos. Hace más de cuatro años, en julio de 2017, el Pleno -los representantes de los gaditanos, que no se le olvidé a Kichi- acordó dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco, ejecutado por ETA, y como el cacique no votó a favor, no ha cumplido el acuerdo en cuatro años. Canalejas y Juan Carlos I tardó una semana en cambiarlo. Eso sí que es fascismo" concluyeron desde el Grupo Popular.