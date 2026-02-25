El gaditano Julián Sancha publica su poemario 'Amar es corromper el lenguaje'

El escritor y profesor de Lengua Española en la Universidad de Cádiz Julián Sancha ha publicado su nuevo poemario, Amar es corromper el lenguaje (Bajamar Editores), obra finalista del II Premio Nacional de Poesía Joven Juan Ignacio González y, previamente, también finalista del Premio Valparaíso. El libro, que ya ha alcanzado su segunda edición, consolida una trayectoria marcada por la reflexión sobre los límites entre experiencia y palabra; se trata, por tanto, de una obra de clara vocación metalingüística que emerge en un tiempo donde el amor se mide con la fragilidad de los denominados 'tiempos líquidos' de nuestra época. La obra se presenta este jueves 26 de febrero en la librería Plastilina de Cádiz.

Más que una celebración sentimental, el poemario indaga en el lugar donde el lenguaje se fractura al intentar nombrar el amor. En sus páginas, la voz poética explora la memoria, el deseo y la distancia desde la conciencia de que toda palabra arrastra su propia insuficiencia. El libro se articula así como una tentativa: un mapa de lo indecible, una búsqueda de verdad en las grietas del discurso. Y, sin embargo, como afirma el propio autor, “el lenguaje no es suficiente, pero es bastante”: el volumen celebra finalmente esa necesidad de amar a toda costa, incluso a pesar de los límites del lenguaje —o quizá precisamente gracias a ellos.

La obra fue presentada el pasado mes de enero en La Casapuerta de Luisa, en colaboración con la librería Manuel de Falla, y continuará su recorrido este jueves, 26 de febrero, a las 19.00 horas, en la Librería Plastilina de Cádiz. Además, el autor firmará ejemplares el próximo 14 de marzo por la mañana en Casa del Libro de Bahía Sur, en San Fernando).

Julián Sancha compagina su labor investigadora y docente con la creación literaria. En trabajos anteriores, como la antología de relatos Siluetas (2019, Ediciones en Huida), ya exploraba los límites entre ficción y realidad y los pliegues metaliterarios del lenguaje. Amar es corromper el lenguaje profundiza en esa misma inquietud desde el territorio de la poesía, confirmando una trayectoria marcada por la reflexión sobre el decir y sus fracturas.