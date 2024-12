El gaditano que le puso el acento a Úrsula Corberó en su nueva serie

Cádiz/Una cajita, bueno, tres cajitas, una para cada actor con el que tenía que trabajar, llevó Antonio Labajo al primer encuentro físico con sus alumnos. Tres pasodobles a La Caleta –de ‘Caleta’, de ‘Los cubatas’ y de ‘Paso de Cádiz’ (home, barriendo para casita)–, tres tarritos con arena de la playa viñera, tres cartillas del paro con sus nombres y rostros, tres tuercas grandes procedentes de la construcción naval, tres biyuelas, tres pitos de Carnaval, tres imanes del Nazareno y tres muñequitos pintados con los colores del cadismo se arrebozaban entre serpentinas y papelillos. “Tres experiencias inmersivas” en el alma de una ciudad tramposa que habla como vive para ayudar a tres intérpretes de la serie británica Chacal a reproducir su identitario acento. ¿Los intérpretes? Jon Arias, Puchi Lagarde y Úrsula Corberó.

“Antonio, te has pasado, no tenías por qué”, le agradeció en esta primera cita la actriz de El cuerpo en llamas y La casa de papel. Pero sí, el actor gaditano y, a partir de ese momento coach linguístico del equipo de la serie británica que este 6 de diciembre se estrena en España sí tenía por qué. Tres personajes de esta nueva adaptación en serie del clásico de la literatura El día del Chacal son gaditanos. Nuria, la mujer del asesino a sueldo Chacal (el oscarizado Eddie Redmayne), a la que interpreta Corberó; junto a su hermano, al que da vida Jon Arias; y su madre, que toma el cuerpo de Puchi Lagarde. “Había que hacerlo bien. Como gaditano me sentía con mucha responsabilidad, pero, además, el interés y la preocupación que tanto Úrsula como el resto del equipo británico habían mostrado porque esto saliera bien, hacía que yo me autoexigiera hacer esto bien desde el principio”.

Lo cuenta el propio Antonio Labajo casi recién concluida la segunda parte de su trabajo para Chacal, la de acompañar a la actriz en los días de doblaje de la serie en español. Pero, esperen, que esto arranca hace tiempo, porque en el audiovisual, todos los procesos son lentos.

Fue, precisamente, la serie en la que Corberó se metía en la piel de Rosa Peral la que, de algún modo, motivó este encuentro con Antonio Labajo. Así, otro actor gaditano, Manuel Morón, había estado preparando con la actriz catalana su papel para El cuerpo en llamas. “Cuando le llegó este trabajo de Chacal, Úrsula lo llamó para que le ayudara con el acento, él se puso en contacto con Ana López Segovia, de Las Niñas de Cádiz, que a su vez recomendó a unos cuantos actores gaditanos para este cometido”, explica Labajo que tuvo que pasar varias entrevistas por zoom para conseguir el puesto. primero con el propio Morón, después con Jon Arias –“fue el primero de los actores que me llamó y conectamos, también él tiene familia en Jerez y su padre (Imanol Arias) como sabemos ama a Cádiz”–, después con Corberó –“me llamó estando ella en Argentina y también fue la cosa súper bien”– y, por último, ya con un miembro del equipo de producción británico –“ahí ya hablamos de cómo sería el rodaje, cuánto tiempo y esas cosas más técnicas”–. De todos los candidatos, Labajo gustó. “Es nuestro hombre”, apostaron.

A partir de ahí, “muchas semanas” yendo y viniendo de Cádiz a Hungría y a Croacia donde se ha realizado el rodaje de Chacal que, lástima, no ha elegido a Cádiz para ser Cádiz. El Cádiz real no se ve, no, pero el Cádiz real suena. “Eso hemos intentado todos, con acento, pero también introduciendo expresiones muy nuestras, expresiones que sólo gente que conoce bien Cádiz diría”, se congratula el responsable de esta transformación lingüística de los actores con los que el actor trabajaba, en primer lugar, la adaptación del guion que le facilitaba el equipo británico.

“Como una semana antes de cada escena, nos veíamos por zoom y leíamos el guion, que estaba traducido del inglés al español, y lo adaptábamos al gaditano. Eso se pasaba al equipo británico, yo les explicaba qué querían decir las expresiones que habíamos cambiado, lo que ha supuesto todo un reto para mí porque no soy traductor, y luego ya las semanas que yo viajaba para el rodaje pues las trabajábamos allí en el set”, relata.

Y es que allí en el set de rodaje tenía su sitio. Su sitio, físico y metafórico. “Si yo tenía que parar el rodaje porque no estaba convencido con cómo se habían dicho las cosas, se paraba. "Antonio, ¿are you happy?", me decían cuando se terminaba de rodar una secuencia donde se hablaba gaditano. La verdad es que el respeto por el trabajo ha sido increíble, brutal. Tienen muy claro lo que quieren, le dan mucha importancia a este trabajo tan fino que hace el actor con los acentos y, por eso, respetan mucho a los profesionales que los ayudan a conseguirlo”, reconoce el gaditano que se ha sentido “muy bien tratado”.

El gaditano Antonio Labajo, durante el rodaje de la serie 'The day of Jackal' ('Chacal', en España). / Marcell Piti

"La implicación de los actores ha sido brutal"

"Brutales, unos alumos brutales". Con estas palabras, califica “la implicación” de Úrsula Corberó, Jon Arias, Puchi Lagarde y Yaël Belicha (que tiene un pequeño papel de comisaria de Policía de Cádiz) en conseguir que sus personajes gaditanos sonaran “de la forma más natural posible”. “Conseguirlo ha sido una prioridad para ellos, me compraban el 90% de las propuestas locas que les hacía”, ríe Labajo que, sobre todo, destaca “el gran trabajo” de la actriz catalana que en la serie entreteje “con una soltura increíble” el inglés y el gaditano, “sin ser nativa de ninguno de las dos”, en un mismo speech. “Me ha sorprendido muchísimo, y creo que va a sorprender porque vamos a ver a una Úrsula diferente a como la hemos visto en otras series”.

También destaca el actor gaditano la "buena acogida" de todo el equipo internacional de este trabajo con el lenguaje. "La gente en el set me decía que su momento preferido era cuando se rodaban las escenas donde se hablaba gaditano porque daban como luz, que se transmitía un buen rollo increíble", asegura Antonio Labajo que explica que esa conexión se ha extendido fuera del rodaje. "Sí, la verdad que he hecho algunos amigos, una chica de Kazajistán por ejemplo que trabajaba en la parte de producción pues cogimos confianza y se vino a casa el Carnaval pasado. Y también con Jon y con Úrsula he seguido manteniendo el contacto y nos hemos visto y quedado para cenar en Madrid y eso", cuenta.

Pero de Chacal no sólo se ha llevado nuevas personas sin "una experiencia increíble, un master", ríe el actor al que no le son ajenos los espacios de rodaje, "pero aquí estamos hablando de una producción internacional muy tocha, donde se hacen cosas que no había visto", reconoce destacando "la oportunidad" de ver trabajar a directores "como Brian Kirk" (Juego de Tronos, Penny Dreadful, Luther...) o "el ayudante de dirección de muchas de las películas de Tim Burton", destaca.

Además, en Chacal también ha podido trabajar puntualmente con la estrella Eddie Redmayne, que interpreta a este implacable asesino a sueldo, en las escenas en las que el actor tiene que hablar en español. "Sí, ahí aprovechando que yo estaba en el set de rodaje, pues me preguntaba cómo se decía correctamente algunas de las frases que tenía que decir, pero en español, ¿eh?, no en gaditano", vuelve a reír.

El mejor regalo de cumpleaños

Y es que son "muchas" las satisfacciones que a Antonio Labajo le ha traído Chacal. La última, este 6 de diciembre con el propio estreno de la serie, ya que es la fecha en la que el gaditano cumple años. "Como un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Así me lo tomo y espero que a la gente le guste el trabajo que hemos hecho pero, independientemente de que guste o no, lo que tanto Úrsula, que insiste mucho en eso, como yo, lo que queríamos es transmitir que se ha trabajado mucho en esto, que les ha importado mucho y que se ha hecho con muchísimo respeto, con mucha verdad", defiende.

Eso sí, y aunque es la misma actriz catalana la que ha doblado la serie al español para el visionado en nuestro país, Labajo recomienda ver "la versión original". "Aunque también se ha currado mucho el doblaje, y yo he estado con ella en Madrid asistiéndola, creo que el verdadero trabajo completo de Úrsula Corberó se ve en la versión original, con esas mezclas que te comentaba de inglés y gaditano y con esa energía que se desprende en el propio rodaje", prescribe.