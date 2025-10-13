La gaditana Rocío Sepúlveda habla de 'La Roca': “Vamos a mirar a la historia de ese muro de Berlín que tenemos en España”

"Ambiciosa", "con un tema novedoso" y "con proyección internacional". Así es La Roca, la serie en la que ya está trabajando la realizadora y guionista gaditana Rocío Sepúlveda con el malagueño Raúl Mancilla y que anunciaron en la pasada edición del South Internationacional Series Festival. Una ficción sobre un amor imposible enmarcado en el cierre de la frontera con Gibraltar en los años 60 del siglo pasado.

Pregunta.–“Un proyecto viable”. Eso dijo el jurado de ‘La Roca’ cuando lo nombró proyecto ganador del Southboost del South Series del pasado año. Y tanto, si atendemos a que este año llegó al festival para anunciar que la serie está tomando forma.

Respuesta.–Es que viable era el concepto que desde el origen teníamos todo el tiempo en la cabeza desde Teresa Segura, que es la productora ejecutiva, como Raúl Mancilla, que es el otro creador, y yo. Y a eso es lo que le hemos dado vueltas todo este tiempo a que fuera un proyecto viable y, otro concepto importante, con proyección internacional. La Roca va a ser una serie hecha desde Andalucía, pero para el mundo. Nosotras venimos muy ambiciosas (ríe).

P.–Un Romeo y Julieta durante el cierre de la frontera con Gibraltar. Eso me dijo usted el año pasado de ‘La Roca’

R.–Sí, un Romeo y Julieta contextualizado en la frontera de España con Gibraltar a finales de los años 60. Ella es la hija de un guardia civil fronterizo y él es el cabecilla de un grupo de estraperlistas, es decir, un amor imposible. Y en medio, además de varias tramas más, el contexto sociopolítico de la época. Nos interesa contar ese conflicto que separó familias y que sigue siendo desconocido para mucha gente, pero desde el punto de vista de los personajes y de las historias personales de la gente. Eso sí, de un lado de la verja y del otro, por eso nos interesaba tanto que entrase producción británica. Aquí no hay un bando y otro, ni es malo el lado español, ni es malo el bando británico, aquí sólo hubo un malo, que era Franco, que fue el que ordenó el cierre de la verja.

P.–Chris Brancato, el cocreador de ‘Narcos’, dijo en su estancia en Cádiz que cada vez interesan más esos conflictos, a priori, ‘locales’ en la escena internacional

R.–Hacer global lo local. Eso es algo que hacen los americanos muy bien, que te cogen lo que pasa en un pueblo de Utah, algo muy particular, y te lo exportan y te tragas una serie en HBO y estás fascinado. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros, como mirar la historia de ese muro de Berlín que tenemos aquí en España, este pecado original que hace que todavía la gente grite ¡Gibraltar español!, indagar en el origen de eso para exportarlo al mundo.

P.–¿Es complicado trabajar desde el sur, desde Cádiz, para esta industria?

R.–Es verdad que desde el Covid creo que es un poco más fácil porque se trabaja de una forma más telemática. Pero durante muchos años hemos tenido el síndrome, como yo le llamo, del Paco Martínez Soria, el de coger la cesta e irte a Madrid, que es algo que yo también hice en mi momento, que me fui a estudiar cine a Madrid. Pero después entendía que había que hacer industria desde Andalucía sin complejos de ningún tipo. Lo hace Alberto Rodríguez, lo hace Gervasio Iglesias, lo hace Alexis Morante, lo hace Teresa Segura. Entonces, aunque es cierto que es más difícil, hay gente que está demostrando que es posible. Yo soy una recién llegada a la industria, vamos, que hace tres años estaba trabajando en un colegio con mi puesto fijo, pero creo que por lo cabezona que soy pues aquí estoy, y lo voy a intentar hacer también desde Andalucía aunque no sea fácil, ese es el mensaje que, al menos, quiero transmitir.

P.–¿Cómo se levanta un proyecto como 'La Roca'?

R.–Levantando teléfonos y en eso, Teresa Segura, de Diffferent Entertainment, es una máquina, tiene mucha experiencia, su última serie ha sido En fin para Amazon Prime. Así que lo primero fue hablar con Isabel Cabrera y Leo Sardiño, de Canal Sur, que como estaban en el jurado de Southboost pues les ofrecimos participar. Y Canal Sur dijo que sí con lo que es un hito histórico pues hacía muchos años que no se metían en una serie de ficción. También entablamos conversaciones con Womack, que nos apoyaron del tirón. A partir de ahí contactamos con Alexis Morante y Raúl Santos, porque ellos habían hecho un documental del que nosotros bebimos mucho para dar contexto a la historia, incluso el nombre de La Roca es por ese trabajo, y para nuestra suerte se quisieron sumar como director y guionista. Y, ¡bueno!, después conocimos a Ronan Bennett, que es el creador de Top Boy, entre muchísimas series internacionales, y decidió apadrinar La Roca. Total, que se ha generado como una estructura nada habitual para levantar una serie. Lo normal es que entre una plataforma, sea un original, y punto. Pero en este caso han surgido las cosas de una manera muy orgánica y han crecido muy rápidamente.

P.–¿Y cómo conocen a Ronan Bennett?

R.–Pues es bastante curioso todo. Lo conocí por Antonio González, el actor de aquí de Cádiz que antes era taxista y que ahora tiene ya un nombre en la industria internacional. Pero, en realidad, la hacedora es Loli Olmo, una amiga mía y de Antonio, que fue gracias a la que los dos nos conocimos. Loli desde hace muchos años se encarga de la limpieza de mi casa y también trabaja en la de Antonio, al uno le habló del otro, al otro del uno, y un día nos conocimos. Antonio y yo nos hicimos colegas y a través de él pude llegar a Ronan Bennett, quedamos un día, le di la turra con La Roca y me dijo que le mandara el proyecto. A los dos meses me dijo que quería hablar conmigo , y aquí estamos.

P.–¿Miniserie, serie de varias temporadas...?

R.–En principio vamos a empezar a escribir una temporada de seis capítulos y ya vamos viendo, aunque creo que puede tener continuidad porque tenemos una hemeroteca viva, las historias de la gente que lo vivieron y que están ahí.

P.–Y ahora, ¿en qué punto estamos?

R.–En el desarrollo de preproducción. Ahora todo lo que Raúl y yo habíamos escrito se lo ponemos delante al director y al otro guionista y nos sentamos a trabajar con ellos en la estructura de la temporada entera, revisar de nuevo todo lo que teníamos escrito y tenerlo todo listo para empezar la producción en cuanto se pueda.

P.–Me decía antes que trabajaba usted en un colegio, ¿era profesora?, ¿cómo llega a la industria?, ¿cuál ha sido su camino?

–Yo en 2006 ya empecé a trabajar de profesora, pues estudié Audición y Lenguaje en Educación Especial y trabajaba en un colegio de especialista encantada de la vida, porque te digo que es mi segundo trabajo preferido, el primero es lo que hago ahora. Y como siempre había tenido esa espinita de ser guionista, en el año 2011 me pedí una excedencia y me fui a Madrid a estudiar guion de cine y televisión. Bueno, tengo que decir que previamente me creía actriz, fundé una compañía de teatro y todo, lo que viene siendo pasar por el camino del guionista, porque tengo muchos compañeros guionistas que también al principio pensaron que eran actores. Y, como te decía antes, me fui a estudiar cine a Madrid con el síndrome de Paco Martínez Soria pero después es verdad que me entró como el miedo y me volví a incorporar a mi puesto de trabajo en el colegio. Con todo, yo seguía escribiendo y trabajando, también haciendo mis cortometrajes, y hace tres años vendí una peli, que todavía no se ha levantado, pero bueno, la vendí y me dije, yo lo tengo que intentar. Así que me pedí una excedencia, me fui del cole y empecé a trabajar en diferentes programas de televisión, que ahora mismo es lo que me da de comer, y soy guionista de programas como Entre Compadres o Atrápame si Puedes. Y aquí sigo, siempre inventando, siempre escribiendo, y muy ilusionada con este proyecto de La Roca porque está muy bien encaminado.