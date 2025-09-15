'La Roca' de la gaditana Rocío Sepúlveda será una serie

Las productoras Diffferent Entertainment y Womack Studios, con la participación de Canal Sur, unen fuerzas para la realización de La Roca, una serie de ficción de seis episodios basada en hechos reales que ahonda en el conflicto entre los habitantes del Campo de Gibraltar creada por la gaditana Rocío Sepúlveda. Al equipo de esta nueva producción televisiva se suma la experiencia y la sabiduría de Ronan Bennett, productor y guionista británico con una extensa carrera en la creación de series de éxito internacional como Toy Boy, que ejercerá como padrino de la propuesta.

El proyecto se ha presentado este 15 de septiembre en el marco del III South International Series Festival durante un acto conducido por el periodista Leonardo Sardiña con presencia de la creadora de Cádiz, el director algecireño Alexis Morante, la directora adjunta de Canal Sur, Isabel Cabrera, y los productores, Antonio Carreto (Womack Studios) y Teresa Segura (Diffferent Entertainment). En el equipo de la serie también figuran Raúl Mancilla como creador y Raúl Santos, guionista.

La propuesta, presentada en la sección South Boost que el festival dedica a las series andaluzas en fase de desarrollo, se rodará en el Campo de Gibraltar, un terreno con unas peculiaridades únicas, pues sobre él conviven dos países y que es, a su vez, un enclave que separa dos continentes por sólo 14 kilómetros de Estrecho.

¿De qué irá 'La Roca'?

Ambientada en los últimos años 60 y enmarcada en el género del thriller costumbrista, la serie traslada al espectador a un momento único en la historia de España, cuando los pueblos a ambos lados de la frontera formaban familias mixtas y vivían felices con sus hijos bilingües. Declarados enemigos por sus gobernantes, La Línea y la Roca fueron obligadas a separarse, rompiendo la armonía de una zona que, hasta ese momento, había disfrutado de una sana convivencia y de una efervescencia cultural a ritmo de rock and roll y flamenco. “Estábamos interesados en hablar desde la ficción del Muro de Berlín que teníamos en España", ha explicado Rocío Sepúlveda, cocreadora de La Roca.

Un amor imposible, el contrabando y una crisis política son los ingredientes que nutren una trama que supondrá la vuelta de Canal Sur a la producción de series de ficción. “Este regreso es algo que nos venía demandando el sector audiovisual. Nos enamoró el proyecto, estamos convencidos de que no había otro mejor ni un mejor sitio donde hacerlo, porque estamos en el mejor plató de Europa”, ha declarado Isabel Cabrera.

La directora adjunta de Canal Sur se ha mostrado entusiasta ante el compromiso de la cadena con esta ficción. “La Roca tiene talento, tiene historia, tiene escenario. No van a faltar los buenos protagonistas, es más, los actores y actrices andaluces van a querer estar todos ahí”. Por último, de cara al futuro, Cabrera ha animado a los creadores a que se presenten a convocatorias como South Boost: “Es nuestra obligación remover y apoyar el sector”, ha concluido.