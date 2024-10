Rocío Sepúlveda: "La roca' es una especie de Romeo y Julieta durante el cierre de la frontera con Gibraltar"

Cádiz/Cuando el jurado del South Boost, enmarcado en el II South International Series Festival, ha pronunciado el nombre de La Roca como el proyecto ganador de este apartado del festival que se ha celebrado en Cádiz entre el 25 y este 31 de octubre, Rocío Sepúlveda, su creadora ha tenido que "mirar dos veces" la pantalla para creérselo.

South Boost es una iniciativa que se ha estrenado este año en la cita donde proyectos con autoría y producción andaluza se han presentado ante profesionales del sector optando a un premio fallado por directivos de televisiones, plataformas e instituciones de ámbito nacional. Un galardón que ha ganado la realizadora gaditana por este proyecto de serie de ficción que firma junto a su coguionista, el malagueño Raúl Mancilla, y que tiene tras de sí la producción de Teresa Segura.

"He alucinado, primero, porque no me lo creía, pero, sobre todo, por la deliberación tan bonita que ha hecho el jurado al hablar de la serie. Una reflexión preciosa donde han dicho una cosa muy importante para mí, que este proyecto es muy viable", se ha congratulado Sepúlveda, presente en la rueda de prensa en la que se ha comunicado el palmarés de esta segunda edición de South Series, pero que no ha podido a subir a recoger su premio ya que desde la orgazación se ha intentado mantener un perfil "discreto" de festival en solidaridad con los afectados por la DANA que está azotando España en estos días.

Así, Sepúlveda, desde su asiento, ha celebrado la distinción apenas con un par de gestos de alegría que, se terminaba desatando al término de la comparecencia del jurado, cuando los compañeros y los medios han acudido a felicitarla por el triunfo de una historia "enmarcada en el sur de España, en la frontera entre España y Gibraltar a finales de los 60", avanza.

En este especial contexto, la realizadora sitúa a "una especie de Romeo y Julieta justo cuando Franco decreta el cierre de la frontera separando así a millones de familias y, entre ellas, a nuestros protagonistas", detalla sobre una historia "de amor, de desamor y de thriller" encuadrada en un marco sociopolítico "que no se ha contado desde la ficción en España", aduce.

Así es La Roca a la que, reconoce, ya le ha salido "algún novio" en este festival. "Conversaciones pendientes tenemos, esperemos que lleguen a buen puerto", desea la gaditana sobre un producto que, "en principio", está planteado "en formato miniserie para plataformas" pero que, "visto las conversaciones que tenemos pendientes", la creadora está "dispuesta" a abrirse a otras posibilidades "bien de continuidad, de serie diaria o de adaptarnos a formatos de tele". "¡Lo que haga falta!", resume.

La Roca se ha impuesto a otros proyectos que aspiraban al galardón como Blanca Bocanegra, de Julio Blez y producida por Fidel Pérez; El obituarista, creada por Francisco Artacho y producida por Inés Nofuentes; El Puerto, creada por Lisi Linder, Mamen Camacho, Andrea del Río e Irene Ferrándiz y producida por Richard Sales; Hotel Paraíso, creada por Vanesa de la Haza y producida por Salvador Yagüe y Olmo Figueredo; y El futuro del ayer, de Gorka Mata y Víctor Fernández (creadores y coproductores Dracma 3D) y Ángel Tirado ES I EN (coproductor Tarkemoto Films), que han recibido una Mención Especial por parte del jurado.