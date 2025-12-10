La Fundación Municipal de la Mujer lanza un curso de prevención y detección de violencias sexuales

Lectura del manifiesto por el 25N el pasado mes en la plaza del Palillero.

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción para el curso ‘Prevención y detección de las violencias sexuales y protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo’, una formación gratuita de 200 horas que se desarrollará entre el 15 de enero y el 6 de marzo de 2026.

La iniciativa, de carácter semipresencial, combina 140 horas teóricas y 60 horas prácticas, y tiene como objetivo reforzar la capacitación de profesionales para la detección, prevención y abordaje de las violencias sexuales desde una perspectiva interseccional y con enfoque de género.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita hasta el 9 de enero a través del formulario https://forms.gle/Jbb2ck2ttY7NnuNs8. Las plazas serán asignadas por orden de inscripción.

Formación especializada para profesionales

El curso está dirigido a personas con formación universitaria o titulación de grado superior, especialmente a quienes trabajan en ámbitos sociales como educación social, trabajo social, psicología, pedagogía, integración social, criminología, derecho, animación sociocultural, magisterio y otros perfiles afines.

Las sesiones presenciales se impartirán en el aula sótano de la Fundación Municipal de la Mujer, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

La formación se divide en tres fases. La fase teórica presencial (120 horas) se desarrollará del 15 de enero al 13 de febrero y del 23 de febrero al 6 de marzo; mientras que la fase teórica online (20 horas) lo hará del 17 al 20 de febrero. Por último, la fase práctica (60 horas) incluye tutorías, asistencia como oyentes a centros educativos, diseño e impartición de talleres y la realización de una investigación grupal que será presentada en unas jornadas abiertas al público.

Contenidos y objetivos

El programa formativo aborda los principales retos en materia de prevención y atención de violencias sexuales. Entre sus contenidos destacan las bases estructurales de las violencias sexuales y análisis de la cultura de la violación, la perspectiva interseccional aplicada a la comprensión de las violencias, el marco normativo internacional, estatal, andaluz y local, la prevención y sensibilización frente al sexismo y los estereotipos sobre la sexualidad, la educación no sexista y educación sexoafectiva con enfoque de género y la detección y atención, así como protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.

Al finalizar, el alumnado obtendrá una acreditación de 200 horas, además de haber desarrollado una investigación aplicada sobre violencia sexual y una intervención educativa específica.