La Fundación de la Mujer aborda los efectos neuropsicológicos y psicopatológicos de la violencia de género

La Fundación Municipal de la Mujer acogerá el próximo 4 de junio el 'I Encuentro Romper para Sanar: Violencia de género y sus consecuencias neuropsicológicas y psicopatológicas en mujeres y menores' en colaboración con las universidades de Cádiz y Granada y las investigadoras de los proyectos Believe y Believe Child, en el que se abordarán las consecuencias neuropsicológicas y psicopatológicas de la violencia de género en mujeres víctimas y en menores de edad.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha subrayado que “este encuentro representa un paso fundamental para avanzar en la comprensión de los efectos que la violencia de género provoca, no sólo en la esfera emocional, sino también en la salud neuropsicológica de las mujeres y de sus hijas e hijos”, gracias a la evidencia científica que aportan los proyectos Believe y Believe Child, “que permiten orientar mejor las políticas públicas desde una perspectiva basada en datos y en el bienestar integral de las víctimas”.

Los proyectos Believe y Believe Child son iniciativas de investigación impulsadas desde el ámbito universitario que abordan las consecuencias neuropsicológicas y psicopatológicas de la violencia de género, tanto en mujeres supervivientes como en menores expuestos a esta situación.

El proyecto Believe, desarrollado por investigadoras de las universidades de Cádiz y Granada, se centra en analizar el papel mediador de las alteraciones neuropsicológicas en el desarrollo del trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés postraumático complejo en mujeres víctimas, mientras que Believe Child estudia los efectos cognitivos, emocionales y conductuales que la exposición a la violencia de género provoca en hijos e hijas, con el objetivo de mejorar su atención clínica, educativa y social.

Para la edil de Igualdad, “con esta iniciativa nos acercamos desde el rigor académico y profesional a una realidad compleja y damos cumplimiento a uno de los principales compromisos de la Fundación Municipal de la Mujer, como es impulsar el conocimiento y la prevención, promoviendo una salud integral para las mujeres y sus familias, y generando alianzas estratégicas con el ámbito universitario para que la investigación se traduzca en soluciones concretas”.

Además, Martín ha señalado que “dar a conocer los avances del proyecto Believe Child es esencial para visibilizar el impacto de la violencia de género sobre las personas menores, ya que la infancia ha sido tradicionalmente la gran olvidada en este tipo de estudios, y hoy sabemos que estos daños pueden condicionar su vida entera si no se detectan a tiempo”.

Programa

El encuentro se inaugurará el próximo miércoles 4 de junio a las 10:00 horas a cargo de la concejala de Igualdad, Virginia Martín, junto a Francisca Bernal, directora general de Igualdad de la Universidad de Cádiz, y Esperanza Vergara, profesora titular del Departamento de Psicología de la UCA.

Tras el acto inaugural, se dará a conocer el Proyecto Believe, un estudio de las nuevas secuelas de la violencia de género en mujeres supervivientes y sus efectos neuropsicológicos, bajo la coordinación de Natalia Hidalgo Ruzzante, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada (UGR).

En esta ponencia se analizará cómo las mujeres supervivientes de violencia de género se encuentran en un entorno de peligro y en un estado de estrés y miedo permanente, con posibilidad de sufrir estrés postraumático, generando todo ello una respuesta constante del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal (HHA), el sistema cardiovascular, el sistema metabólico y el sistema inmune. Tanto la violencia física como la psicológica producen cambios en los niveles de cortisol y la deshidroepiandrosterona (DHEA), hormonas implicadas en la salud mental y el funcionamiento neuropsicológico de las mujeres víctimas. Todo ello, unido a otros factores vinculados a la violencia física, como los golpes en la cabeza y los intentos de estrangulamiento, producen una multitud de secuelas neuropsicológicas en las mujeres supervivientes de violencia de género, lo que tendrá importantes implicaciones a nivel clínico y forense.

A esta ponencia le seguirá la presentación del Proyecto Believe Child, que también mostrará las consecuencias neuropsicológicas y postraumáticas de la violencia de género en menores de edad, y que estará a cargo de Inmaculada Teva Álvarez, también del CIMCYC de la UGR.

En la misma se remarcará que la exposición a violencia de género en la infancia y la adolescencia se considera un tipo de maltrato. Este tipo de violencia se ha relacionado con daños neuropsicológicos, tanto en mujeres víctimas como en sus hijos e hijas, además de que estas consecuencias tienen importantes implicaciones sobre la vida cotidiana de estas personas menores, afectando a sus relaciones sociales, rendimiento académico y, en definitiva, calidad de vida. Dentro del amplio abanico de consecuencias psicopatológicas que se observan en estas personas menores, destaca el estrés postraumático (TEPT) y el estrés postraumático complejo (TEPT-C), debido a que viven en un contexto familiar violento caracterizado por el miedo y el peligro constantes. No obstante, a pesar de la relevancia de estas secuelas de la exposición de la violencia de género en menores, existe una escasez de estudios al respecto, y más concretamente en nuestro país.

Finalmente, se presentarán las conclusiones y se abrirá un espacio de debate a partir de las 12:15 horas en el que participarán las dos investigadoras junto a Esperanza Vergara, para finalizar con la clausura del evento.